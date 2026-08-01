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لتخفيف ازدحام قائمة المحادثات.. واتساب يختبر ميزة (مجلد جديد)

  • 01 أغسطس 2026
  • 20:47
لتخفيف ازدحام قائمة المحادثات واتساب يختبر ميزة مجلد جديد

خبرني - يختبر واتساب حاليًا ميزة جديدة مصممة لتخفيف ازدحام قائمة المحادثات الرئيسة، خصوصًا للمستخدمين الذين يتلقون الكثير من الرسائل من شركات كبرى، مثل البنوك وشركات الطيران.

ووفقًا لتقرير حديث، سيقوم التطبيق بتحويل الرسائل الواردة من هذه الشركات تلقائيًا إلى مجلد جديد يحمل اسم "العروض والتحديثات" بعد مرور عدد معين من الساعات على استلامها. 

ويجري واتساب أيضًا تجارب على مدد زمنية مختلفة لتفعيل هذه الميزة، تصل إلى 24 ساعة، مع إمكانية تعطيلها نهائيًا من خلال إعدادات التطبيق إذا اختار المستخدم عدم استخدامها.

في المقابل، لن يُسمح للمستخدمين بتحديد فترة زمنية مخصصة، إذ سيكون متاحًا فقط استخدام المدة التي تعتمدها "ميتا" أو تعطيل الميزة تمامًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى نقل الرسائل مثل أكواد الخصومات وإشعارات الشحن خارج قائمة المحادثات الرئيسة، ما يساعد في تنظيمها بشكل أفضل.

حاليًا، لن تشمل الميزة الرسائل الواردة من الشركات الصغيرة أو الحسابات الشخصية، لكن واتساب يفكر في توسيع نطاقها مستقبلًا لتشمل الشركات الصغيرة أيضًا.

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