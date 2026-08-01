بكلفة 1.46 مليون دينار.. الأشغال تبدأ تأهيل طريق الأربعين في الرمثا

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء أعمال إعادة تأهيل "طريق الأربعين" الحيوي في لواء الرمثا، منذ يوم الثلاثاء الـماضي، بمدة عقدية تبلغ 6 أشهر، ليشمل المشروع كشط الخلطات الإسفلتية القائمة، وصيانة الأرصفة، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية، وتصريف مياه الأمطار، وتعبيد الشارع.

وأوضح مدير وحدة الإعلام والاتصال في الوزارة، عمر الـمحارمة، في تصريحات إذاعية، أن أعمال المشروع تمتد من تقاطع طريق (الرمثا - جابر) وحتى دوار بشرى، منوها إلى إجراء تحويلات مرورية لضمان ٱنسيابية السير.

وكشف عن إحالة العطاء بكلفة 1.46 مليون دينار، بعد أن خصصت الحكومة 2 مليون دينار للـمرحلة الأولى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على 3 مشاريع كبرى في إقليم الشمال تشمل صيانة وتعبيد 20 طريقا.

ومن جانبه، أعرب النائب خالد أبو حسان عن شكره للـحكومة ووزارة الأشغال على تخصيص المبالغ الـلازمة والإشراف على المشروع.

وأكد النائب أن "طريق الأربعين" يعد من أهم الشوارع الرئيسية في المنطقة، ومكشفا أن المرحلة الثانية من تأهيل الطريق سيبدأ التنفيذ فيها خلال عام 2027، بعد استكمال المرحلة الأولى من تأهيل الطريق.