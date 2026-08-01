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الدكتور موسى حمدان عبدالرحمن اللوزي في ذمة الله

  • 01 أغسطس 2026
  • 19:27
الدكتور موسى حمدان عبدالرحمن اللوزي في ذمة الله

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور موسى حمدان عبدالرحمن اللوزي.

وسيُشيَّع جثمانه الطاهر يوم الأحد الموافق 2/8/2026، بعد صلاة الظهر، من مسجد اللوزيين في الجبيهة إلى مقبرة اللوزيين.

وتُقبل التعازي يومي الأحد والاثنين، للرجال في ديوان عشيرة اللوزيين، وللنساء في منزل شقيقه المرحوم عبدالرزاق حمدان عبدالرحمن اللوزي مقابل قصر الأميرة بسمة، وذلك من بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة مساءً.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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