الحر ينحسر اردنياً الثلاثاء

خبرني - قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان، إن الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة منذ الخميس ستستمر حتى يوم الثلاثاء، على أن يبدأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية بحلول الخميس.

وأوضح لقناة المملكة أن درجات الحرارة سجلت، السبت، نحو 40 درجة مئوية في شرق عمّان و37 درجة في غربها، فيما بلغت نحو 44 درجة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأضاف أن الأحد سيشهد انخفاضا طفيفا بنحو درجة مئوية واحدة، إلا أن الأجواء ستبقى حارة في معظم المناطق، وشديدة الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

ودعت إدارة الأرصاد، إلى اتباع إجراءات السلامة والوقاية خلال فترة تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة الأفراد والعائلات.

وأكدت الأرصاد ضرورة شرب الماء باستمرار وعدم انتظار الشعور بالعطش، مع الحرص على تعويض السوائل على مدار اليوم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فقدان الجسم للسوائل.