تنميل أصابع القدم قد يكشف نقصاً خطيراً في فيتامين شائع

خبرني - قد لا يلتفت كثيرون إلى الشعور بالوخز أو التنميل في أصابع القدم، باعتباره عرضًا عابرًا، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن هذه العلامات قد تكون مؤشرًا على نقص أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الأعصاب والدورة الدموية.

ويشير متخصصون وفقا لـ"ديلي ميل" إلى أن نقص فيتامين ب12 قد يظهر في البداية من خلال أعراض بسيطة، مثل التنميل أو الإحساس بالحرقة في القدمين، قبل أن يتطور إلى مشكلات أكثر خطورة إذا لم يُكتشف ويُعالج مبكرًا.

لماذا تظهر الأعراض في القدمين؟

توضح أخصائية القدم ماريون ياو، من عيادة هارلي الطبية للقدم والأظافر، أن القدمين غالبًا ما تكونان من أول المناطق التي تتأثر عند حدوث خلل في الأعصاب أو الدورة الدموية، لأنها تقع في نهاية شبكة الأعصاب والأوعية الدموية في الجسم.

وقالت إن نقص العناصر الغذائية يؤثر عادةً في أطول الأعصاب أولًا، ومنها الأعصاب الممتدة إلى أصابع القدم، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الوخز، والخدر، والإحساس بالحرقان.

ويحتاج الجسم إلى فيتامين ب12 لإنتاج الميالين، وهي الطبقة الواقية التي تحيط بالأعصاب وتساعدها على نقل الإشارات بكفاءة، وبالتالي فإن نقصه قد يؤدي إلى اضطراب هذه العملية وظهور أحاسيس غير طبيعية في الأطراف.

أعراض أخرى لنقص فيتامين ب12

لا تقتصر علامات نقص هذا الفيتامين على القدمين، إذ قد تشمل أيضًا:

الإرهاق الشديد.

ضعف التركيز وتشوش الذهن.

انخفاض الحالة المزاجية.

اضطرابات في وظائف الأعصاب.

ويؤكد الخبراء أن بعض هذه الأعراض قد يتم الخلط بينها وبين حالات أخرى، مثل التوتر أو تغيرات الهرمونات المرتبطة بانقطاع الطمث أو حتى بعض المشكلات الإدراكية.

تأثير النقص على الدورة الدموية

إلى جانب تأثيره على الأعصاب، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب12 في قدرة خلايا الدم على نقل الأكسجين، ما قد يسبب تغيرات مثل برودة القدمين، وتغير لون الجلد، وبطء التئام الجروح.

ويشير متخصصون إلى أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين، بسبب تراجع قدرة الجسم على امتصاصه مع التقدم في العمر.

نقص شائع يصعب اكتشافه

ويحذر خبراء من أن العديد من الأشخاص قد يعيشون سنوات وهم يعانون من نقص فيتامين ب12 دون تشخيص، بسبب تطور الأعراض بشكل تدريجي.

وتشير بيانات طبية إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج بفيتامين ب12، وسط دعوات لزيادة الوعي بأعراض النقص وضرورة إجراء الفحوصات عند ظهور علامات غير معتادة.

ورغم ارتباط التنميل بنقص فيتامين ب12، فإنه ليس السبب الوحيد المحتمل، إذ يمكن أن يكون أحد أعراض الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، خصوصًا عندما تكون مستويات السكر في الدم غير مستقرة.