العيسوي يعزي بوفاة ممرضة الملك الحسين

خبرني - مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي النصراوين والفرا بوفاة المرحومة هدى توفيق، الممرضة الخاصة للمغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وزوجة الرائد المتقاعد إلياس عودة النصراوين.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة الملك وولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي النصراوين والفرا، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

وأكد العيسوي أن الفقيدة كانت نموذجًا مشرفًا للممرضة الأردنية التي كرّست حياتها لخدمة الإنسان بكل إخلاص وتفانٍ، وأدت رسالتها السامية بأمانة واقتدار، لا سيما خلال تشرفها بخدمة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، حيث اقترنت مسيرتها المهنية بالوفاء والإخلاص وحسن الأداء، لتترك أثرًا طيبًا وسيرة عطرة ستظل محل تقدير واحترام.

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، إلى آل ظاظا تعازي ومواساة الملك وولي العهد بوفاة نور بكر ظاظا، شقيقة العميد الطيار المتقاعد درويش ظاظا و الاعلامية إيمان ظاظا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.