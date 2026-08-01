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التربية تنفي تأجيل بدء دوام المدارس إلى الأول من أيلول

  • 01 أغسطس 2026
  • 17:13
التربية تنفي تأجيل بدء دوام المدارس إلى الأول من أيلول

خبرني - أكدت وزارة التربية والتعليم أن دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي 2026-2027 سيبدأ الأحد 16 آب، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس الأحد 23 آب، وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود الحياصات، إن الوزارة ملتزمة بالتقويم المدرسي المعتمد، مؤكدا حرصها على استقرار العملية التعليمية.

ودعا الحياصات إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الاعتماد على مصادر غير موثوقة.

ونفت الوزارة، في الوقت نفسه، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد بدء دوام الهيئات التدريسية إلى الأول من أيلول، مؤكدة أن هذه الأنباء "غير صحيحة إطلاقا".

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