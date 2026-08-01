البلديات والبعد الاجتماعي: الحلقة المفقودة في بناء المدينة

حين نتأمل المدن من حولنا، فإن أول ما يلفت انتباهنا هو ما يظهر على سطحها من شوارع ومبانٍ ومشاريع عمرانية، لكن جوهر المدينة لا يكمن في حجارتها بقدر ما يكمن في الإنسان الذي يعيش فيها. فالمدينة ليست مجرد مساحة جغرافية تُدار بالخدمات، وإنما هي كيان اجتماعي حي، تُقاس قيمته بمدى قدرته على احتضان سكانه وتلبية احتياجاتهم وتحقيق شعورهم بالانتماء والعدالة.

ومن هنا يبرز مفهوم البعد الاجتماعي للمدينة باعتباره الحلقة التي تربط العمران بالإنسان، والخدمة بالتنمية، والمكان بالمجتمع. فالمدينة التي تُخطط للطرق والإنارة والأسواق فقط، دون أن تضع الإنسان في قلب أولوياتها، تظل مدينة ناقصة مهما بلغت مشاريعها من اتساع وجمال. إن اكتمال المدينة لا يكون بكثرة المنشآت، بل بقدرتها على أن تكون بيئة رحبة للأطفال، ومكانًا كريمًا لكبار السن، وفضاءً متاحًا للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمعًا لا يُقصي الفئات الأضعف أو يتركها على هامشه.

تأتي البلديات في مقدمة المؤسسات القادرة على ترجمة هذا البعد الاجتماعي إلى واقع، بحكم قربها من المواطنين وارتباطها المباشر بتفاصيل حياتهم اليومية. فدورها لم يعد ينبغي أن يقتصر على تقديم الخدمات الأساسية، رغم أهميتها، بل أن يمتد إلى بناء بيئة حضرية أكثر شمولًا وتوازنًا، تُراعي اختلاف الاحتياجات وتدعم جودة الحياة.

وفي الأردن، قطعت البلديات خطوات مهمة في تطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية، إلا أن البعد الاجتماعي ما زال يمثل حلقة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتفعيل. فما زالت بعض المدن بحاجة إلى مرافق عامة أكثر ملاءمة للأطفال وكبار السن، وإلى بيئات حضرية أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى برامج مجتمعية تعزز المشاركة والانتماء. كما أن قضايا مثل الفقر والتهميش والتسول، رغم أنها تتجاوز اختصاص البلديات المباشر، تبقى حاضرة في المشهد الحضري، وتتطلب تعاونًا مؤسسيًا يجعل البلدية جزءًا من الحل لا مجرد مراقب للمشكلة.

إن التحدي الحقيقي أمام البلديات ليس فقط في بناء مدينة أكثر تنظيمًا، بل في بناء مدينة أكثر إنسانية. فالرصيف ليس مجرد ممر للمشاة، بل اختبار لمدى احترام المدينة لحق الجميع في الحركة. والحديقة ليست مجرد مساحة خضراء، بل مساحة للتواصل والاندماج. والمرفق العام ليس بناءً إسمنتيًا، بل رسالة مفادها أن المدينة تتسع لكل أبنائها.

إن الحلقة المفقودة في العمل البلدي ليست غياب المشاريع، وإنما غياب النظرة المتكاملة التي ترى الإنسان محورًا لكل مشروع. فالتنمية الحضرية الحقيقية لا تُقاس فقط بعدد الكيلومترات التي شُيدت من الطرق، أو بعدد المباني التي ارتفعت، بل بمدى شعور المواطن بأن مدينته تراه وتستجيب له وتحفظ كرامته.

إن مستقبل البلديات يرتبط بقدرتها على الانتقال من إدارة المكان إلى رعاية المجتمع، ومن تقديم الخدمة إلى صناعة الحياة. فالمدينة التي تنجح في بناء الإنسان هي المدينة التي تنجح في بناء نفسها، والبلدية التي تجعل البعد الاجتماعي جزءًا أصيلًا من رؤيتها هي التي تقترب أكثر من مفهوم المدينة الحديثة العادلة والشاملة.