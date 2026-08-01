مهرجان جرش يدعو الجمهور لحضور الليلة الأردنية المجانية على المسرح الجنوبي غداً بمشاركة بشار السرحان وغادة عباسي ونجم السلمان

خبرني - دعت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون الجمهور إلى حضور الليلة الأردنية المجانية، التي تُقام مساء الأحد 2 آب 2026 على المسرح الجنوبي، بمشاركة الفنانين بشار السرحان، وغادة عباسي، ونجم السلمان، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان، بعد نقلها من المسرح الشمالي إلى المسرح الجنوبي.

وأكدت إدارة المهرجان أن نقل الحفل يأتي في إطار الترتيبات التنظيمية الخاصة ببرنامج الفعاليات، مشيرةً إلى أن الليلة الأردنية تمثل احتفاءً بالأغنية الأردنية، وتجمع ثلاثة من أبرز نجومها في أمسية فنية تعكس تنوع المشهد الغنائي المحلي، وتمزج بين الأغنية التراثية والشعبية والحديثة، ضمن البرنامج الفني الذي يقدمه المهرجان احتفاءً بمرور أربعين عاماً على انطلاقته.

ودعت إدارة المهرجان الجمهور إلى حجز التذاكر المجانية عبر منصة إي تذكرة (etathkara)، في إطار تنظيم الحضور وإدارة السعة الاستيعابية للمسرح، من خلال الرابط التالي:

https://etathkara.com/en/jerash40/events

وأكدت إدارة المهرجان أن الحفل ينطلق عند الساعة الثامنة مساءً على المسرح الجنوبي، داعيةً الجمهور إلى الحضور المبكر لضمان انسيابية التنظيم والاستمتاع بأمسية أردنية مميزة تجمع نخبة من نجوم الأغنية المحلية.