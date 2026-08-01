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20000 دولار قيمة تأشيرة دخول أمريكا لمواطني 50 دولة

  • 01 أغسطس 2026
  • 16:52
20000 دولار قيمة تأشيرة دخول أمريكا لمواطني 50 دولة

خبرني - قررت وزارة الخارجية الأمريكية أنه اعتباراً من يوم الإثنين وبشكل دائم، يدفع مواطنو 50 دولة، غالبيتها أفريقية، سنداً بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار إذا أرادوا التقدم بطلبات للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة. وأضاف السجل الفيدرالي الأمريكي أنه بالإمكان إضافة دول أخرى إلى القائمة. وتصل القيمة القصوى للسند إلى 15 ألف دولار، لكنها يمكن أن تنخفض إلى 5 آلاف و10 آلاف دولار بحسب تقدير المسؤول القنصلي الذي سينظر في الطلب.

غير أن اللائحة الأخيرة التي ستنشر (الإثنين) ترفع القيمة القصوى إلى 20 ألفاً، وتلغي الحد الأدنى البالغ 5 آلاف دولار. ويتعين دفع قيمة السند ليسمح للمتقدم بمقابلة المسؤول القنصلي بشأن طلبه لتأشيرتي العمل والزيارة، اللتين تعرفان بـ B1 وB2. ويتم إرجاع المبلغ لمقدم الطلب حال رفض طلبه، أو إذا قُبل الطلب والتزم مقدمه بشروط التأشيرة. أدى البرنامج خلال مرحلته التجريبية إلى انخفاض طلبات الحصول على التأشيرتين المذكورتين بنسبة 83%.

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