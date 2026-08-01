عطوة اعتراف من آل اللحام إلى آل برغل يقودها الشيخان طراد الفايز وعياش كريشان 

خبرني - في إطار الجهود العشائرية الأردنية الرامية إلى تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم الإصلاح والاعتراف بالحق، تتوجه جاهة عشائرية كريمة برئاسة الشيخ عياش كريشان (أبو سند) لطلب عطوة الاعتراف باسم آل اللحام من اللد، وذلك على إثر جريمة القتل المؤسفة التي أسفرت عن وفاة الطالبة الجامعية نور محمد برغل خبرني من بيت نوبا في العاصمة عمان .

وسيكون في استقبال الجاهة الشيخ طراد المسلط الفايز، الذي سيتحدث باسم آل برغل.

وتقام الجاهة مساء اليوم السبت حيث سيكون التجمع في مضافة الشيخ كريشان بمنطقة الهاشمي الجنوبي خبرني الساعة السابعة مساءً، على أن تنطلق الجاهة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً باتجاه جمعية باب الواد في منطقة حي نزال، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة، وبالقرب من مسجد ابو حسان المجاور لمستشفى الحياة.

