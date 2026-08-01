تحت مظلة مؤسسة أورنج العالمية ومبادرة مدرستي .. طلاب المدارس الرقمية يتميزون في مسابقة WikiChallenge العالمية

خبرني - احتفلت مؤسسة أورنج الأردن بتكريم ثلاث مدارس ضمن برنامج "المدارس الرقمية" المدعوم من مؤسسة أورنج (العالمية)، ذراع المجموعة العالمية للأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية، وبالتعاون مع مبادرة "مدرستي"، إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله، لتميّزهم في التحدي العالمي "2026 WikiChallenge". وقد شاركت سبعة مدارس تحت مظلة البرنامج في المسابقة، تقدموا بإبداعات استثنائية تبرهن مدى أهمية دمج التكنولوجيا بالتعليم.

وزوّد برنامج "المدارس الرقمية" 10 مدارس حكومية حول الأردن بـ 15 حقيبة رقمية تعليمية، تضم كل منها 25 جهازاً لوحياً و30 جهازاً رقمياً متنوعاً استفاد منها أكثر من 3600 طالبة وطالب من الصف الأول وحتى السادس، تجسيداً لالتزام الشركة القائم على بناء جيل مواكب للمستقبل وخلق فارق حقيقي في المسيرة التعليمية بالمملكة.

واحتفالاً بهم، تم تتويج مدرسة سمية الأساسية المختلطة عن مقالها الخاص بـ "وادي رم"، ومدرسة سما الروسان الأساسية المختلطة لمقالها المميز عن "البتراء"، وأخيراً، مدرسة أسماء بنت يزيد الثانوية مع المقال عن "أم قيس". ويعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة أورنج بمسؤوليتها المجتمعية وجهودها الرامية لتمكين الطلاب، وتعزيز المعرفة الرقمية، وإحداث أثر إيجابي ومستدام على المجتمع.

ويقوم الطلبة بالتحدي السنوي، الذي أُطلق عام 2017، بكتابة مقالات جماعية بأسلوب موسوعي تسلط الضوء على مناطقهم المحلية، وثقافاتهم، ومعالمهم التراثية. ويتم لاحقاً نشر هذا المحتوى ومشاركته عبر منصة "Vikidia"، وهي موسوعة إلكترونية مجانية ومبسطة مصممة خصيصاً للأطفال والمراهقين.

ويشارك في المنافسة الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 13 عاماً والملتحقين بالمدارس الرقمية لمؤسسة أورنج في عدة دول بمناطق إفريقيا والشرق الأوسط. وتوفر المسابقة تجربة تفاعلية ملهمة، توجه الطلبة لبناء المعرفة الرقمية والمساهمة الفعّالة على شبكة الإنترنت، إلى جانب جائزة مالية قيمتها 2500 يورو تُمنح للمدارس الفائزة لدعم تطويرها.

وأكّدت مؤسسة أورنج الأردن، بصفتها شريكاً رقمياً موثوقاً في المملكة، على دورها المحوري في مواصلة تشكيل ملامح مستقبل التعليم من خلال مبادراتها وبرامجها المتكاملة التي تستهدف تمكين الشابات والشباب بالمهارات الرقمية الأساسية، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، ودعم التطور الرقمي بما يرتقي بمهارات الجيل الجديد لمستقبل أفضل. وأضافت المدير الإداري لمؤسسة أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، أن هذا الإنجاز يؤكد ما يمتلكه طلبة الأردن من طاقات وإبداعات عندما تتوفر لهم الفرص والأدوات المناسبة، ويجسد الأثر الإيجابي لبرنامج "المدارس الرقمية" في إطلاق إمكاناتهم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، إلى جانب ترسيخ اعتزازهم بهويتهم الوطنية من خلال التعريف بتراث الأردن ومشاركته مع العالم.

ومن جهتها، أعربت مبادرة "مدرستي" عن اعتزازها بإنجاز المدارس المشاركة، مؤكدةً أن تميّز طلبة "المدارس الرقمية" في تحدٍّ عالمي كـ "WikiChallenge" يعكس قدرات طلبة المدارس الحكومية الأردنية الإبداعية متى تُوفّرت لهم الأدوات المناسبة. وقالت مديرة المبادرة، الآنسة تالا صويص، إن هذا النجاح امتداد لرؤيتها في تطوير التعليم وسدّ الفجوة الرقمية، معتبرةً الشراكة مع مؤسسة أورنج نموذجاً للتعاون المثمر في قطاع التعليم. وثمّنت المبادرة جهود وزارة التربية والتعليم، والكوادر التعليمية، والطلبة الفائزين على إبداعهم في توثيق معالمهم التراثية، مؤكدةً التزامها بدعم المبادرات التي ترسّخ الهوية الوطنية وتفتح آفاقاً رقمية جديدة للطلبة.

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