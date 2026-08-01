جرش ال40.. الشامي والحايك يسطران ليلة شبابية مميزة

خبرني - ليلة شبابية بامتياز، هذا ما عاشه جمهور جرش على خشبة المسرح الجنوبي برفقة النجمين الشابين لين الحايك والشامي، في فرصة تاريخية لهما بأن يقفان على واحد من أكبر المسارح في المهرجانات العربية.

الإرث العريق الذي حملته خشبات مسارح مهرجان جرش جعلتها حلما لكبار الفنانين العرب، ليكن بذلك خطوة فارقة في مسيرة كل فنان عربي.

وفي هذه الليلة فتح مهرجان جرش في دورته الـ40، مسارحه لمواهب فنية جديدة لتخطو إلى حلمها، ووسط حضور جماهيري لافت بدأ الحفل في أجواء احتفالية مميزة.

وكانت بداية الحفل باطلالة الفنانة اللبنانية الشابة لين الحايك، التي استطاعت بموهبتها وصوتها القوية ان تحجز لنفسها مكانا في الساحة الفنية.

واطلت الحايك على جمهور جرش على انغام أغنية "يا سعد" التي تفاعل معها الجمهور بحب، ورحبت بهم من بعدها وعبرت عن سعادتها بتحقيق حلمها بالوقوف على خشبة المسرح الجنوبي، متمنية ان يعيشوا ليلة جميلة سويا.

وأستكمل الحفل بباقة من أجمل الاغاني العربية التي تركت أثرها الكبير في قلوب الجماهير بصوتها الرائع، ومنها " سألوني الناس"، "حبيتك تنسيت النوم"، و"كيفك أنت" للسيدة فيروز التي دندن معها الجمهور كلماتها.

واتبعتها بنخبة من أجمل أغاني الحب ومنها "ليل العاشقين" "بتمون"، "اكتر"، "أصابك عشق" ، "خلص الدمع"، "توصى فيه" و"ما بعرف" التي تفاعل معها الجمهور وأطربتهم بصوتها القوي.

وبين القديم والجديد ابدعت الحايك في تقديم أجمل الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بحب وهتافات لجمال صوتها ومنها "كل اللي لاموني" ،" لو "، "يا بتفكر يا بتحس"، و "لون عيونك".

وكما قدمت الحايك واحدة من اغانيها على خشبة المسرح الجنوبي وهي "أنت هوي" وتفاعل معها الجمهور بحب كبير وتصفيق حار على إبداعها.

وودعت الحايك جمهور جرش على أنغام اغنية "على بابي واقف قمرين" التي رافقها الجمهور في غنائها، وشكرتهم على استقبالهم وتفاعلهم الرائع متمنية ان تجتمع معهم في ليالي اكثر جمالاً.

الشامي يراقص جمهوره

وبعد طول انتظار أطل الفنان السوري الشامي على جمهوره في جرش الذي جاء ليكن معه في أول لياليه في المهرجان.، واسمعهم بصوته أغنية "جيناك" التي رافقه فيها عرض راقص تفاعل معه الجمهور بحب.

ورحب الشامي بجمهور جرش وعبر عن سعادته بالوقوف على مسرح وقف عليه أساطير وعمالقة الفن العربي، وشكرهم على محبتهم ووجودهم معه الليلة وتعالت الهتافات ترحيبا به.

واستكمل من بعدها الشامي وصلته الغنائية بنخبة من اجمل اغانيه ومنها " يا ليل ويالعين" ، "صبرا"، "دوالي" ، "بتهون "، "أنا بعدم"، "بي بي".

ولم يبخل الشامي على جمهوره في تقديم باقة من أجمل ما غنى بصوته ومنها "كيفو"، "خدني" ،" ملكة جمال الكون"، " بفديكي" و"سميتك سما" التي رددها الجمهور برفقته.

واختتم الشامي الأمسية الفنية بأجمل أغانيه التي اشتهرت بين ملايين الجماهير، وعلى أنغام أغنية "دكتر " تعالت الهتافات لترافقه في غنائها بحب وحماس كبير.

وشكر الشامي جمهور جرش على وجودهم معه الليلة وعلى صوتهم الذي رافقه، متمني ان يجمعهم ليالي اخرى بين أعمدة مدينة جرش الأثرية.

وفي هذه الليلة أكد مهرجان جرش على شعاره الذي انطلق بها "إرث يمتد..وأجيال تلتقي" وأن مسرح الجنوبي يحتضن المواهب الشابة ويمنحها فرصا للتألق وحجز مكانا لها في الساحة الفنية.