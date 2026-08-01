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الملك يؤكد استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه

  • 01 أغسطس 2026
  • 15:21
الملك يؤكد استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه

خبرني - تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية.

وهنأ جلالته رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه، معربا جلالته عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارته الأخيرة إلى بريطانيا لتعميق الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات.

وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.

وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

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