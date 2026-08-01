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لسعة نحلة أثناء شرب عصير تُدخل رجلاً إلى العناية المركزة بالأردن

  • 01 أغسطس 2026
  • 15:03
لسعة نحلة أثناء شرب عصير تُدخل رجلاً إلى العناية المركزة بالأردن

خبرني - دخل رجل إلى قسم العناية المركزة في الأردن ووُضع على أجهزة التنفس، بعد تعرضه للسعة نحلة أثناء شربه علبة عصير، بحسب ما أفاد الخبير في الأفاعي والحيوانات والبيئة الفلسطينية جمال عمواسي.

وحذّر عمواسي من شرب المشروبات المكشوفة أو إبعاد النظر عنها أثناء تناولها، موضحاً أن النحل قد يدخل إلى عبوات العصير أو المشروبات الغازية في أي لحظة من دون أن ينتبه الشخص، ما قد يؤدي إلى لسعات خطيرة داخل الفم أو الحلق.

وأضاف أنه يكرر هذا التحذير سنوياً مع موسم نشاط النحل، داعياً إلى توخي الحذر أثناء شرب العصائر والمشروبات الغازية، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصاب.

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