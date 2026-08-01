أكبر 10 شركات في العالم.. «إنفيديا» و«أبل» في الصدارة رغم خسارة نصف تريليون دولار

خبرني - حافظت إنفيديا على صدارة قائمة أكبر الشركات في العالم، رغم تراجع قيمتها السوقية خلال الأسبوع، فيما شهدت القائمة تغيرًا محدودًا في ترتيب المراكز.

ورغم خسارة إنفيديا وأبل معًا أكثر من نصف تريليون دولار من قيمتهما السوقية خلال أسبوع واحد، فإن الشركتين حافظتا على المركزين الأول والثاني عالميًا.

وشهدت القائمة تقدم سبيس إكس إلى المركز التاسع على حساب ميتا بلاتفورمز، بينما بقيت بقية المراكز دون تغيير، وفقًا لأحدث بيانات القائمة الأسبوعية.

وتصدرت إنفيديا القائمة بقيمة سوقية بلغت 4.862 تريليون دولار، مقارنة بـ5.009 تريليون دولار الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 147 مليار دولار.

وحافظت أبل على المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 4.537 تريليون دولار، مرتفعة بنحو 354 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الماضي.

وجاءت ألفابت (غوغل) في المركز الثالث بقيمة 4.361 تريليون دولار، بزيادة قدرها 459 مليار دولار، تلتها مايكروسوفت في المركز الرابع بقيمة 3.450 تريليون دولار، مرتفعة بنحو 615 مليار دولار، ثم أمازون في المركز الخامس بقيمة 2.921 تريليون دولار، بزيادة بلغت 425 مليار دولار.

واحتفظت شركة TSMC بالمركز السادس بقيمة سوقية بلغت 2.096 تريليون دولار، تلتها برودكوم في المركز السابع بقيمة 1.852 تريليون دولار، بينما حافظت أرامكو السعودية على المركز الثامن بقيمة 1.705 تريليون دولار.

وشهدت المراكز الأخيرة التغيير الوحيد في الترتيب، إذ تقدمت سبيس إكس إلى المركز التاسع بقيمة سوقية بلغت 1.427 تريليون دولار، بينما تراجعت ميتا بلاتفورمز إلى المركز العاشر بقيمة 1.418 تريليون دولار.

مايكروسوفت أكبر الرابحين

كانت مايكروسوفت أكبر الرابحين خلال الأسبوع بعدما أضافت نحو 615 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، تلتها ألفابت (غوغل) بمكاسب بلغت 459 مليار دولار، ثم أمازون بنحو 425 مليار دولار، في حين ارتفعت القيمة السوقية لبرودكوم بنحو 35 مليار دولار وTSMC بنحو 4 مليارات دولار.

وفي المقابل، سجلت أبل أكبر خسارة أسبوعية بين أكبر عشر شركات في العالم، بعدما فقدت نحو 354 مليار دولار من قيمتها السوقية، تلتها إنفيديا بخسائر بلغت 147 مليار دولار، ثم ميتا بلاتفورمز بنحو 92 مليار دولار، وسبيس إكس بنحو 88 مليار دولار، وأرامكو السعودية بنحو 24 مليار دولار.

رغم خسارة إنفيديا نحو 147 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، فإنها عززت صدارتها لقائمة أكبر شركات العالم، بعدما اتسع الفارق بينها وبين أبل من 118 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 325 مليار دولار حاليًا، نتيجة خسائر أبل الأكبر خلال الفترة نفسها.

كما حافظت المراكز الثمانية الأولى على ترتيبها دون أي تغيير، بينما اقتصر التغيير الوحيد على تبادل المركزين التاسع والعاشر، إذ تقدمت سبيس إكس على ميتا بلاتفورمز بفارق سوقي بلغ نحو 9 مليارات دولار فقط، وهو ما يجعل المنافسة بين الشركتين الأكثر تقاربًا داخل القائمة.

هيمنة الدول والقطاعات

واصلت الولايات المتحدة هيمنتها على قائمة أكبر الشركات في العالم بوجود ثماني شركات من أصل عشر، مقابل شركة واحدة من تايوان هي TSMC، وأخرى من السعودية هي أرامكو.

كما استمرت شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في السيطرة على المراكز الأولى، بينما بقيت أرامكو السعودية الشركة الوحيدة خارج القطاع التكنولوجي ضمن قائمة العشرة الكبار.