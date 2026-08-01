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(كهرباء إربد) تنهي نقل أعمدة وكوابل شارع الثلاثين

  • 01 أغسطس 2026
  • 14:04
كهرباء إربد تنهي نقل أعمدة وكوابل شارع الثلاثين

خبرني - نفذت شركة كهرباء محافظة إربد أعمالاً ميدانية لمشروع إعادة تصميم وتوسعة "شارع الثلاثين"، وذلك بالتنسيق والشراكة مع بلدية إربد الكبرى وفي إطار التعاون المستمر مع الجهات الخدمية.

​وشملت الأعمال المنجزة نقل أعمدة الكهرباء من حرم الشارع إلى الجزيرة الوسطية الجديدة، بالإضافة إلى نقل الكوابل المرتبطة بها وإزالة الأعمدة القديمة، بما يضمن تمكين بلدية إربد الكبرى من استكمال أعمال توسعة الشارع.

​وتم تنفيذ المشروع وفق خطة فنية محكمة ضمنت استمرار الخدمة الكهربائية بأعلى درجات الموثوقية وإنجاز المهام في الوقت المحدد. كما جرت الأعمال خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر لضمان السرعة في التنفيذ وتقليل التأثير على الحركة المرورية في المنطقة.

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