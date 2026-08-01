ادارة الترخيص تعتمد وسائل الدفع الالكتروني وتلغي الدفع النقدي من كافة معاملاتها

خبرني - انطلاقاً من رؤية الحكومة في التحوّل الرقمي، وحرصاً من إدارة ترخيص السّوّاقين والمركبات على تطوير خدماتها، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدّمة، تعلن الإدارة عن التحوّل الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها، وإيقاف استقبال الدفع النقدي بشكل نهائي في جميع أقسام ومراكز الترخيص ابتداءً من ٢٠٢٦/٨/٢ م . وسائل الدفع المعتمدة * نظام إي فواتيركم. * المحافظ الإلكترونية. * التطبيقات البنكية. * يمكن الدفع من خلال موظفي البريد الأردني الموجودين داخل أقسام إدارة الترخيص المنتشرة في المملكة.