لتأمين خط الهجوم.. برشلونة يعلن تعاقده مع ثالث الصفقات الصيفية

خبرني - أعلن نادي برشلونة تعاقده مع ثالث الصفقات الصيفية بعد ضم أنتوني غوردون من صفوف نيوكاسل يونايتد وكريم أديمي من بوروسيا دورتموند.

وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: "لقد توصل برشلونة وكلوب برزغ لاتفاق بشأن التعاقد مع جيسي بيسيو الذي سينضم لصفوف البلوغرانا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031، وسيتم تقديمه في مكاتب النادي قريبا".

ويتمتع الشاب البلجيكي بمستقبل واعد حيث يمتلك مواصفات رائعة مثل السرعة والقوة والمراوغة ومثل بيسيو جميع منتخبات بلجيكا في الفئات السنية الصغرى.

وكان جيسي بيسيو قد برز لأول مرة خلال كأس أوروبا تحت 17 عاما لعام 2025 واختير في التشكيل المثالي بعد مساهمته في تأهل بلجيكا لنصف النهائي.