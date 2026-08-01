وزير العدل: تزايد في إقبال الأردنيين بالخارج على خدمات الكاتب العدل الرقمي

خبرني - أكّد وزير العدل بسام التلهوني، السبت، أن خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تواصل تحقيق نتائج إيجابية، مسجلة نموا متواصلًا في عدد المعاملات المنجزة منذ إطلاقها، بما يعكس ثقة المواطنين بالخدمات العدلية الرقمية التي تقدمها الوزارة.

وقال التلهوني إن عدد معاملات الكاتب العدل الإلكترونية المنجزة منذ إطلاق الخدمات في 3 أيار الماضي وحتى الجمعة بلغ 3147 معاملة، توزعت على 2566 إنذاراً عدليا، و581 خدمة أُنجزت عبر الاتصال المرئي، في إطار منظومة إلكترونية تتيح إنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة ودون الحاجة إلى مراجعة المحاكم في العديد من الحالات.

وأضاف أن الخدمات استفاد منها مواطنون أردنيون يقيمون في 35 دولة حول العالم، مما يعكس نجاح الوزارة في إيصال خدماتها العدلية إلى الأردنيين أينما وجدوا، وتوفير حلول رقمية تُمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة وموثوقية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المعاملات المنجزة بواقع 94 معاملة، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 60 معاملة، وهو ما يؤكد الإقبال المتزايد من أبناء الجاليات الأردنية على الاستفادة من خدمات الكاتب العدل الإلكترونية.

وبيّن التلهوني أن هذه الخدمات أسهمت في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وخفض الرسوم المترتبة على إنجاز عدد من المعاملات في حال اللجوء الى استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية بنسبة تتراوح ما بين 25-40 بالمئة، إلى جانب تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأكد أن الوزارة تواصل متابعة مؤشرات الأداء وقياس رضا متلقي الخدمة، والعمل على تطوير خدمات الكاتب العدل الإلكترونية بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات عدلية عصرية تتسم بالمرونة والسرعة والموثوقية، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.