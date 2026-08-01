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الاردن .. وفاة طفل إثر نهشه وإصابته بداء الكلب في الجيزة

  • 01 أغسطس 2026
  • 13:32
الاردن وفاة طفل إثر نهشه وإصابته بداء الكلب في الجيزة

خبرني - توفي طفل في لواء الجيزة بعد تعرضه للنهش وإصابته بداء الكلب، وفقا لما ورد في كتاب رسمي صادر عن متصرف لواء الجيزة اطلع عليه موقع خبرني. 

وبحسب الكتاب، فإن الطفل حسن محمد الرقيب، من مواليد عام 2017، توفي بتاريخ 30 تموز 2026 متأثرًا بإصابته بداء الكلب، عقب تعرضه للنهش.

وطلبت متصرفية لواء الجيزة من مديرية صحة العاصمة متابعة الحالة الصحية لأفراد أسرة الطفل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتحقق من وجود أي حالات تعرض محتملة بين المخالطين تستوجب تقديم العلاج الوقائي، بما يضمن الحد من أي مخاطر صحية محتملة.

وأكدت الوثيقة ضرورة استكمال الإجراءات الصحية المعتمدة ومتابعة المخالطين وفق بروتوكولات وزارة الصحة.

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