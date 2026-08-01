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  • البنك العربي الإسلامي الدولي يعلن عن الفائز بالجائزة النصف سنوية الكبرى بقيمة 100 الف دينار أردني

البنك العربي الإسلامي الدولي يعلن عن الفائز بالجائزة النصف سنوية الكبرى بقيمة 100 الف دينار أردني

  • 01 أغسطس 2026
  • 12:46
البنك العربي الإسلامي الدولي يعلن عن الفائز بالجائزة النصف سنوية الكبرى بقيمة 100 الف دينار أردني

خبرني - في إطار حرصه المستمر على تقديم قيمة مضافة لعملائه وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي عن تسليم الجائزة النصف سنوية الكبرى لبرنامج جوائز حسابات التوفير تحت شعار "زوّدناها... بجوائزنا اللي ما بتخلص" (عن سحب الربع الثاني لعام 2026)، وقيمتها 100,000 دينار أردني، حيث كانت الجائزة من نصيب الفائزة السيدة هدى رضوان سالم العكور، المودعة لدى فرع أربيلا مول.

​وقد تم تسليم الجائزة في منزل الفائزة الكائن في مدينة إربد، بحضور وممثلين عن الإدارة العليا للبنك .

​وأكد البنك العربي الإسلامي الدولي أن إطلاق هذا البرنامج يأتي لتشجيع العملاء على الادخار ومكافأتهم بجوائز نقدية قيمة تتنوع ما بين:

  1. 999 دينار يومياً.
  2. 9,999 دينار شهرياً.
  3. 50,000 دينار ربع سنوياً (لرابحَين).
  4. 100,000 دينار نصف سنوياً.
  5. 300,000 دينار سنوياً (بواقع 100 ألف دينار لكل رابح من ثلاثة رابحين).

​ودعا البنك عملاءه الحاليين والجدد إلى فتح حسابات توفير أو تغذية أرصدتهم الحالية لزيادة فرصهم بالربح في السحوبات القادمة المستمرة حتى 31/12/2026 وفقاً للشروط والأحكام.

 

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