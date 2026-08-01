شادي فريج : شيوخ معان يرفضون استقبال جاهة من العقبة

خبرني - اصدر النائب السابق شادي فريج بيانا باسم وجهاء وشيوخ وكبار وأبناء محافظة معان تاليا نصه :

انطلاقًا من الأعراف العشائرية الأردنية الأصيلة، وما توارثناه من قيم الكرامة والاحترام وصون الحقوق، فإننا نؤكد أن لكل قضية مسارها وأصولها، ولكل صلح وقته وإجراءاته التي تحفظ مكانة الجميع وتصون هيبة العشائر.

وبخصوص الجاهة التي يجري الحديث عن قدومها من محافظة العقبة، والمتعلقة بالقضية التي تعرض فيها ابن معان النائب السابق شادي فريج للاعتداء والافتراء قبل خمسة أعوام ، فإننا نعلن بكل وضوح أن هذه المبادرة جاءت بعد سنوات طويلة من الخصومة والإجراءات القضائية، وبعد أن أخذت القضية مسارها القانوني الكامل وانتهت بصدور حكم قضائي قطعي.

لقد كان الأولى، وفق الأعراف العشائرية الراسخة، أن تُبذل مساعي الإصلاح منذ وقوع الحادثة، وأن تُصان الكرامات في حينها، لا بعد مضي خمس سنوات من التقاضي والانتظار حتى صدور الحكم النهائي.

وعليه، فإننا بكل وضوح عدم رغبتنا في استقبال هذه الجاهة ونرى أن أي جاهة تُرتب أو تُعلن دون تنسيق مسبق مع أصحاب الشأن وذوي العلاقة، ودون التشاور مع وجهاء وأبناء معان، لا تحقق المقصود من الإصلاح، ولا تنسجم مع الأصول العشائرية التي تقوم على الاحترام المتبادل والتوافق.

ونؤكد أن موقفنا ليس موجهًا ضد أهلنا وإخواننا في محافظة العقبة الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، وإنما هو موقف يتعلق بتوقيت وإجراءات هذه المبادرة، وبضرورة احترام الأعراف التي تحفظ الحقوق وتصون كرامة الجميع.

ونسأل الله أن يديم الأمن والوئام بين أبناء الوطن الواحد، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يكون الإصلاح دائمًا قائمًا على العدل والاحترام والالتزام بالأصول العشائرية والقانونية.

كبار ووجهاء وشيوخ وأبناء معان الابية

نقف صفاّ واحداُ مع ابننا النائب السابق

شادي فريج