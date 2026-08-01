الأمير علي يدعو لإلغاء التصويت السري بانتخابات رئاسة (فيفا)

خبرني - دعا رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، إلى إلغاء نظام التصويت السري في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبراً أن كرة القدم العالمية تواجه "أزمة واضحة في القيادة" قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الأمير علي، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه بصفته خاض هذه التجربة سابقاً، يرى أن الخطوة التي ينبغي اتخاذها فوراً هي "إزالة التصويت السري في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أن جميع القرارات الأخرى، بما فيها اختيار الدول المستضيفة لكأس العالم، باتت تُتخذ بشكل علني، بينما تبقى الانتخابات الرئاسية الاستثناء الوحيد.

وأكد أن التصويت العلني هو السبيل الوحيد لضمان مساءلة رؤساء الاتحادات الوطنية أمام جماهير كرة القدم والمسؤولين واللاعبين الذين انتخبوهم، مشيراً إلى أنه يوفر أيضاً حماية للاتحادات الوطنية من أي ضغوط أو إكراه قد تُمارس عليها لاتخاذ قرارات خلف الأبواب المغلقة، كما حدث في السابق، وفق تعبيره.

وشدد الأمير علي على أن اعتماد التصويت الشفاف سيمكّن كل اتحاد وطني من ممارسة دوره بحرية في "أهم تصويت" يتعلق بقيادة أكبر وأشهر رياضة في العالم، وتحديد مسارها المستقبلي.