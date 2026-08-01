إطار جديد لقياس القيمة الحضارية للأصول الروحية والحضارية

تولد الأفكار الكبرى في فضاء الفلسفة، لكنها لا تصبح قادرة على تغيير الواقع إلا عندما تتحڨول إلى أدوات للقياس ونتائج علمية تدعم صناعة القرار. فالنظرية الناجحة لا تقوم على عمقها الفكري فقط، بل على قدرتها على تقديم منهجية عمل تتضمن مؤشرات قياس تبين مدى تحقيق أهدافها. فالإدارة الحديثة لا تدير ما لا تستطيع قياسه، والسياسات العامة لا تستمر إذا لم تستند إلى أدلة قابلة للتقييم.

وعليه، فإن أي نظرية تسعى إلى إعادة تعريف قيمة الإرث الروحي والحضاري لا يمكن أن تكتفي بإطار فلسفي، بل تحتاج إلى منظومة قياس تكشف القيمة التي ينتجها هذا الإرث للمجتمع والدولة والإنسان. فلم يعد السؤال: هل للمواقع المقدسة قيمة؟ بل كيف نقيس هذه القيمة؟ وكيف نبرهن أثرها؟ وكيف نحولها إلى لغة يفهمها صانع القرار والاقتصادي والباحث؟

لقد اعتادت المؤسسات على قياس نجاحها بمؤشرات مالية وتشغيلية، مثل عدد الزوار والإيرادات وكفاءة الإنفاق، وهي مؤشرات ضرورية لكنها لا تفسر كيف تتحول الذاكرة إلى نفوذ، والثقة إلى قوة، والرمز إلى أصل حضاري مستدام. فهناك قيمة لا تظهر في القوائم المالية، لكنها تنعكس في سلوك المجتمعات، وصورتها الذهنية، وثقة الناس بها، وقدرتها على بناء الشراكات وإلهام الأجيال.

من هنا تبرز الحاجة إلى تطوير مفهوم العائد على المعنى (Return on Meaning – ROM) بوصفه إطاراً لقياس مقدار القيمة الحضارية التي ينتجها الأصل الروحي أو الثقافي أو الرمزي. فإذا كان العائد على الاستثمار (ROI) يقيس ما تحققه الأموال من أرباح، فإن العائد على المعنى يقيس ما ينتجه المعنى من ثقة وهوية وتأثير وشراكات وحضور عالمي واستدامة حضارية.

ولا يقيس ROM المعنى ذاته، بل يقيس الآثار التي يولدها عندما يُدار بكفاءة، لينتقل بالقياس من سؤال: كم أنفقنا؟ إلى سؤال: ماذا تغير؟، ومن: كم زائراً استقبلنا؟ إلى: كيف تغيرت صورة المكان في الوعي العالمي؟

ويفتح هذا المفهوم الباب أمام تطوير منهجية العائد على المعنى (Return on Meaning Framework – ROMF) لتكون إطاراً لقياس القيمة الحضارية، وأداة لتقييم أداء المؤسسات الثقافية والدينية والتراثية ومدى مساهمتها في بناء الثقة والهوية والنفوذ الحضاري.

وتقوم هذه المنهجية على أربعة مستويات مترابطة:

مؤشرات المدخلات: التمويل، والكوادر، والبنية المؤسسية، والبحث العلمي.

مؤشرات المخرجات: البرامج، والمنشورات، والفعاليات، والمحتوى الرقمي.

مؤشرات النتائج: الثقة، والهوية، والشراكات، والحضور العالمي، والتفاعل المجتمعي.

مؤشرات الأثر: تعزيز القوة الناعمة، وتحسين الصورة الذهنية للدولة، وزيادة النفوذ الحضاري، واستدامة الإرث عبر الأجيال.

ولكي يكون المفهوم قابلاً للتطبيق، لا بد من منظومة مؤشرات متوازنة تشمل خمسة محاور رئيسة: الثقة، والهوية والانتماء، والتأثير والحضور العالمي، والشراكات والتعاون، والاستدامة الحضارية، بحيث تقيس قدرة الإرث الروحي على بناء الثقة، وتعزيز الانتماء، وتوسيع حضوره العالمي، وتطوير التعاون الدولي، وضمان استدامته للأجيال المقبلة.

وتكمن قيمة ROM في اختيار المؤشرات الأكثر دلالة، لا في كثرتها؛ فالإدارة الرشيدة لا تبحث عن أكبر عدد من المؤشرات، بل عن أكثرها قدرة على تفسير الواقع ودعم القرار.

يمكن تطبيق هذا المفهوم على المغطس بوصفه نموذجاً عملياً. فنجاحه لا ينبغي أن يُقاس بعدد الحجاج فقط، بل بمدى تحول قصته إلى جزء من الوعي العالمي، وعدد الكنائس والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية الشريكة، وحجم المحتوى العلمي والإعلامي المنتج عنه، وعدد اللغات التي تُروى بها سرديته، ومستوى مشاركة الشباب والمجتمع المحلي في حمل رسالته، ومدى إسهامه في تعزيز صورة الأردن بوصفه أرضاً للسلام والحوار والتجدد الروحي.

إن المستقبل لن يكون للأمم التي تحسن إدارة مواردها المادية فقط، بل لتلك التي تستطيع أيضاً قياس وإدارة مواردها غير المرئية. فالمعنى، شأنه شأن رأس المال، يحتاج إلى إدارة، واستثمار، وحوكمة، وقياس. وعندما يصبح للمعنى عائد يمكن قياسه، تنتقل نظرية الإرث الحضاري من فضاء التأمل الفلسفي إلى فضاء الإدارة الاستراتيجية وصناعة السياسات العامة.

ولعل أعظم ما يمكن أن تقدمه هذه النظرية (لنظرية الإرث الحضاري والقيمة الاقتصادية الروحية) أنها تعيد تعريف مفهوم النجاح نفسه؛ فنجاح الأمم لا يقاس بما تبنيه من منشآت فحسب، بل بما تبنيه من ثقة، وما تخلقه من معنى، وما تتركه من أثر في ذاكرة الإنسانية. وعندما يصبح العائد على المعنى جزءاً من أدوات التخطيط والتقييم، يصبح الإرث الروحي أصلاً قابلاً للإدارة، ويغدو الاستثمار في الذاكرة والهوية والرموز استثماراً في المستقبل، لا مجرد احتفالات وتغني في الماضي.