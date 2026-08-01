علاج منخفض التكلفة يوقف تسوس الأسنان عند الأطفال دون حفر أو إبر

خبرني - كشفت تجربة سريرية أمريكية عن فعالية سائل منخفض في وقف تسوس الأسنان في أكثر من نصف الأسنان اللبنية المصابة، دون الحاجة إلى حفر أو حقن أو تخدير.

وشملت الدراسة التي أجريت بقيادة جامعة ميشيغان، ونشرت في مجلة JAMA Pediatrics المرموقة، نحو 830 طفلا دون سن السادسة من ثلاث ولايات أمريكية هي ميشيغان ونيويورك وآيوا.

ويعمل العلاج الجديد باستخدام "فلوريد ثنائي أمين الفضة" (SDF) عبر دهن السائل مباشرة على منطقة التسوس عن طريق أداة صغيرة ذات طرف إسفنجي، وهي عملية تستغرق بضع ثوان فقط لكل سن.

وعلى عكس علاج التسوس التقليدي الذي يتطلب حفر السن وإزالة الأجزاء التالفة ووضع حشوة، لا يتطلب "فلوريد ثنائي أمين الفضة" أي إزالة للأنسجة السنية، بل يوقف التسوس في مكانه.

ووجد الباحثون أن تركيز 38% من "فلوريد ثنائي أمين الفضة"، عند تطبيقه كل ستة أشهر، نجح في وقف التسوس في أكثر من نصف الأسنان اللبنية المصابة لدى الأطفال المشاركين.

وقالت الدكتورة مارغريتا فونتانا، أستاذة طب الأسنان في جامعة ميشيغان والباحثة الرئيسية للدراسة: "هذا علاج فعال وآمن للغاية، حتى للأطفال بعمر سنة واحدة".

ويشار إلى أن التسوس غير المعالج لا يقتصر على كونه مشكلة سنية، بل يمكن أن يؤدي إلى آلام شديدة، والتهابات متكررة، وصعوبة في النوم والأكل، والتغيب عن المدرسة، وزيارة أقسام الطوارئ التي لا تستطيع حل المشكلة الأساسية، ما يضطر بعض الأطفال في النهاية إلى الخضوع لجراحة تحت التخدير العام.

ويرى الباحثون أن هذا العلاج قد يكون مفيدا بشكل خاص لفئات كانت تعاني من صعوبة في تلقي الرعاية السنية التقليدية، مثل الأطفال الصغار جدا، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقات النمائية أو الجسدية، والمرضى الذين يعانون من رهاب شديد من عيادة الأسنان، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تفتقر إلى خدمات الأسنان المتقدمة.

لكن العلاج يتضمن عيبا بصريا، إذ أن الفضة الموجودة في تركيبته تحول الجزء المتسوس من السن إلى اللون الداكن بشكل دائم. لكن الباحثين يرون أن هذه التضحية التجميلية مقبولة في مقابل إنهاء الألم والعدوى وتجنب الجراحة، خاصة بالنسبة للأسنان اللبنية التي ستسقط طبيعيا مع الوقت.

ويستخدم "فلوريد ثنائي أمين الفضة" بنجاح في العديد من البلدان منذ عقود، وفي الولايات المتحدة يستخدم بشكل غير مصرح به منذ عام 2014 لتقليل حساسية الأسنان. لكن الدراسة الجديدة قدمت الأدلة السريرية القوية التي كانت تنقص لإقناع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالموافقة عليه كدواء رسمي لعلاج تسوس الأسنان.

بالنسبة للأطفال، قد يكون تطبيق "فلوريد ثنائي أمين الفضة" كل بضعة أشهر كافيا للسيطرة على التسوس حتى تسقط السن اللبنية بشكل طبيعي. أما بالنسبة للبالغين، فقد يعمل كعلاج طويل الأمد، أو يوفر حماية مؤقتة إلى أن يصبح إجراء الترميم التقليدي (الحشو أو التركيب) ميسور التكلفة أو عمليا.