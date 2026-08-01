في ظل التهديدات والانتقادات: رئيس الفيفا يلغي بيع كأس العالم

خبرني - أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مساء اليوم (الجمعة - السبت) أن الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية قد تخلت عن خطتها لبيع حصة من بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار في أعقاب معارضة واسعة النطاق لهذه الخطوة، لا سيما من الاتحادات الأوروبية والآسيوية والأمريكية الشمالية.

وجاء في بيان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، اتضح أن المشروع قد خلق خلافات وانقسامات قوية لدرجة أنه، بغض النظر عن مستوى الدعم له، لم يعد يخدم الغرض الذي تم إطلاقه من أجله في المقام الأول".

اقترحت المبادرة التي قادها إنفانتينو إنشاء شركة تجارية بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم، بالاعتماد على مستثمرين من القطاع الخاص وأرباح البطولات المختلفة.

وكان المستثمر الرئيسي في اقتراح إنفانتينو هو صندوق رأس المال الاستثماري "ثرايف إيترنال" الذي أسسه جوشوا كوشنر، شقيق جاريد، صهر رئيس الولايات المتحدة - وصديق إنفانتينو - دونالد ترامب.

أمس، وقبل إعلان إنفانتينو، أعرب مسؤولان كبيران في الفيفا عن معارضتهما لخطة رئيس المنظمة. أحدهما، كارلوس كورديرو، ممثل الفيفا في فريق عمل كأس العالم بالبيت الأبيض، استقال من منصبه احتجاجًا. وقال كورديرو: "لا يمكنني السكوت بينما يفكر الفيفا في بيع جزء من كأس العالم"، مضيفًا: "ليكن واضحًا، أنا لست طرفًا في هذه الصفقة وأعارضها بشدة. إنها صفقة سيئة لكرة القدم".

وأعرب كيفن لامور، الرئيس التنفيذي للعمليات في الفيفا، والذي يُعتبر مقربًا من إنفانتينو، عن معارضته للخطة.

وفي بيان لوكالة "أسوشيتد برس"، قال إن موظفي المنظمة قد "ضُلِّلوا" بسبب افتقار إنفانتينو للشفافية بشأن خطته.

وأضاف لامور: "هذا مشروع فردي، ويجب ألا يُنفَّذ"، مُضيفًا: "إذا كانت معارضتي تعني فقداني لوظيفتي، فليكن، على الأقل سأنام قرير العين الليلة".

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) واتحاداته الوطنية الـ 55 يوم الخميس الماضي أنها لن تشارك في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) - بما في ذلك كأس العالم - احتجاجًا على خطة بيع جزء من كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص: "نرفض بالإجماع وبشكل قاطع اقتراح FIFA بنقل حقوق الملكية في كأس العالم وغيرها من المسابقات إلى مستثمرين من القطاع الخاص".

وأكدت المنظمة الأوروبية في بيان لها أن "كأس العالم ليست للبيع". ووفقًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لن يشارك أي فريق أوروبي في بطولة الفيفا حتى يتم سحب العرض بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن الفيفا لن تعيد فتح البطولة أمام الملكية الخاصة.