إعلان «رامايانا» يشعل حماس الجمهور.. ملحمة هندية بإنتاج ضخم

خبرني - أثار الإعلان الأول لفيلم "رامايانا" تفاعلًا واسعًا، مع إشادة بالإنتاج الضخم والمؤثرات البصرية وأداء نخبة من نجوم بوليوود.

وتصدر الإعلان الدعائي محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما لفت الأنظار بحجم إنتاجه الضخم، واعتماده على مؤثرات بصرية متطورة، إلى جانب مشاركة مجموعة من أبرز نجوم بوليوود في أدوار البطولة.

وكشف الإعلان عن ظهور رانبير كابور في دور اللورد رام، بينما يجسد ياش شخصية رافانا، وتؤدي ساي بالافي دور سيتا، وهي الشخصيات التي حظيت بإشادة واسعة من الجمهور داخل الهند وخارجها، مع توقعات بأن يكون الفيلم من أبرز الأعمال السينمائية المرتقبة.

وتدور أحداث الفيلم حول أمير وأميرة يجمعهما الزواج قبل أن تتبدل حياتهما إثر قرار نفيهما، لتنطلق رحلة مليئة بالتحديات والصراعات، تتقاطع خلالها معاني الحب والوفاء والواجب مع المواجهة بين الخير والشر، في إطار مستوحى من الملحمة الهندية الشهيرة.

ويقدم "رامايانا" معالجة سينمائية حديثة لإحدى أشهر الملاحم في التراث الهندي، مستندًا إلى رؤية بصرية معاصرة وإنتاج ضخم يهدف إلى إعادة تقديم القصة لجيل جديد من المشاهدين.

ويضم الفيلم نخبة من نجوم السينما الهندية، أبرزهم رانبير كابور، وياش، وساي بالافي، وسوني ديول، ورافي دوبي، وكاجال أغاروال، ولارا دوتا، وراكول بريت سينغ، فيما يتولى إخراجه نيتيش تيواري، وسط ترقب واسع لموعد طرحه في دور العرض السينمائية.