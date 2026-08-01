الاردن ... السفارة الأمريكية تحذر رعاياها

خبرني - أصدرت السفارة الأمريكية في عمّان، اليوم السبت، بيانا تنصح فيه الأمريكيين بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن نظراً لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث لا يزال الوضع الأمني معقداً مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.
وقالت السفارة إن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدًا ومتقلبًا، مشيرة إلى احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري. كما أوصت الأمريكيين الموجودين في المنطقة بالنظر في خيار المغادرة أو الاستعداد لها في حال تدهور الأوضاع الأمنية.
وأوضحت السفارة أن بعض شركات الطيران أرجأت استئناف رحلاتها السابقة، فيما ألغت شركات أخرى بعض المسارات الجوية، داعية المسافرين إلى متابعة مستجدات الرحلات والتواصل المباشر مع شركات الطيران والمطارات.
وشددت السفارة على ضرورة متابعة التعليمات والتحذيرات الصادرة عن السلطات الأردنية، بما في ذلك صفارات الإنذار وإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
كما دعت إلى تجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة والمناطق التي تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المختصة.
وأكدت السفارة أهمية تسجيل المواطنين الأمريكيين في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لتلقي التحديثات الأمنية وتسهيل التواصل معهم في حالات الطوارئ.
وحذرت السفارة الأمريكية من أن منشآت دبلوماسية أمريكية، بما في ذلك مواقع خارج منطقة الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، مشيرة إلى أن إيران والجماعات المتحالفة معها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها حول العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية.
وأكدت السفارة أن الأوضاع في الشرق الأوسط ما تزال متقلبة وغير مستقرة، معتبرة أن سلوك إيران "غير قابل للتنبؤ"، في ظل ما وصفته بهجمات نُفذت دون سابق إنذار وتوسّع نطاقها ليشمل مناطق لم تكن مستهدفة سابقاً.
ودعت المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر، مؤكدة أن عدم تعرض المصالح الأمريكية لهجمات في دولة ما سابقاً لا يشكل ضماناً لسلامتهم.