هل تشارك إسرائيل في قصف إيران؟

خبرني - نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس شن ضربات مكثفة على أهداف الطاقة في إيران قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن التخطيط للهجمات المحتملة على إيران جارٍ على نطاق واسع لكن الخطط لا تزال قابلة للتغيير.

وأضاف المسؤولون: القيادة المركزية الأمريكية أعدت سابقا خططا لحملة جوية تستمر أسبوعين ضد إيران، والبعض يرى أن ضربة أقصر وأكثر شدة قد تكون أكثر فاعلية لكسر الجمود في المفاوضات.

ولفتوا إلى أن الهجمات الأمريكية المحتملة على إيران نوقشت مع مسؤولين إسرائيليين. وقال مصدر إنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستشارك بشكل مباشر في العملية المحتملة ضد إيران.