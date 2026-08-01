*
السبت: 01 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

هل تشارك إسرائيل في قصف إيران؟

  • 01 أغسطس 2026
  • 09:52
هل تشارك إسرائيل في قصف إيران

خبرني - نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس شن ضربات مكثفة على أهداف الطاقة في إيران قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن التخطيط للهجمات المحتملة على إيران جارٍ على نطاق واسع لكن الخطط لا تزال قابلة للتغيير.

وأضاف المسؤولون: القيادة المركزية الأمريكية أعدت سابقا خططا لحملة جوية تستمر أسبوعين ضد إيران، والبعض يرى أن ضربة أقصر وأكثر شدة قد تكون أكثر فاعلية لكسر الجمود في المفاوضات.

ولفتوا إلى أن الهجمات الأمريكية المحتملة على إيران نوقشت مع مسؤولين إسرائيليين. وقال مصدر إنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستشارك بشكل مباشر في العملية المحتملة ضد إيران.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ما هي (سبتة؟).. ولماذا يتوجه إليها المهاجرون بأعداد هائلة؟
ما هي (سبتة؟).. ولماذا يتوجه إليها المهاجرون بأعداد هائلة؟
  • 2026-08-01 09:15
ارتفاع حصيلة ضحايا مهاجري سبتة إلى 61 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا مهاجري سبتة إلى 61 قتيلا
  • 2026-08-01 09:07
(بلومبرغ): البنتاغون يطلب 18.2 مليار دولار من أموال الحرب للصواريخ الاعتراضية
(بلومبرغ): البنتاغون يطلب 18.2 مليار دولار من أموال الحرب للصواريخ الاعتراضية
  • 2026-08-01 08:46
فقدان السيطرة على ناقلة أصيبت بقذيفة قرب مضيق هرمز
فقدان السيطرة على ناقلة أصيبت بقذيفة قرب مضيق هرمز
  • 2026-08-01 08:07
الفاتيكان يقر دستوراً جديداً ويعيد تشكيل هيكل الحكم
الفاتيكان يقر دستوراً جديداً ويعيد تشكيل هيكل الحكم
  • 2026-08-01 03:36
ترمب يستعين بالسخرية والنكات في حملته ضد الجنائية الدولية
ترمب يستعين بالسخرية والنكات في حملته ضد الجنائية الدولية
  • 2026-08-01 02:54