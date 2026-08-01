شائعة الحمل تطارد مي عز الدين.. وزوجها يخرج عن صمته

خبرني - حسمت الفنانة المصرية مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور الجدل المثار حول انتظار مولودهما الأول، مؤكدين أن الأنباء المتداولة بشأن حملها غير صحيحة حتى الآن.

وكشفت مي عز الدين تفاصيل فقدانها نحو 4 كيلوغرامات خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن خسارة الوزن أصبحت واضحة أمام الكاميرا، وهو ما دفعها إلى اتباع نظام غذائي أكثر توازنًا، بحسب "ET بالعربي".

وأوضحت الفنانة أنها أصبحت تميل إلى تناول الأطعمة الخفيفة، مثل الدجاج المشوي، بعدما توقفت عن تحمل الوجبات الثقيلة، مؤكدة أن أسلوبها الجديد في تناول الطعام منحها شعورًا أكبر بالراحة.

وتطرقت مي عز الدين إلى علاقتها بزوجها أحمد تيمور، نافية تدخله في إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو إشرافه على المحتوى الذي تنشره، مشددة على أن لكل منهما مساحته الخاصة.

من جانبه، أكد أحمد تيمور أنه يشجع زوجته باستمرار في مسيرتها المهنية، لكنه لا يتدخل في تفاصيل نشاطها على منصات التواصل، موضحًا أن دوره يقتصر على إبداء الرأي فيما يتعلق بأعمالها الفنية.

وأشار إلى أنه يشارك أحيانًا في التقاط صور لها ونشرها، إلا أنه لا يفرض عليها أي توجهات بشأن ما تكتبه أو تشاركه مع جمهورها.

وفيما يتعلق بالشائعات المتداولة حول حمل مي عز الدين بتوأم، نفى أحمد تيمور صحة هذه الأنباء، قائلًا إن الأمر لم يحدث حتى الآن، لكنه يتمنى أن يرزقهما الله بالأطفال في المستقبل.

وأكد تيمور أن زوجته تحب الأطفال كثيرًا، معربًا عن ثقته بأنها ستكون أمًا مميزة، فيما اعتبرت مي عز الدين أن الحديث المتكرر عن حملها يأتي في إطار توقعات الجمهور واهتمامه بحياتها الشخصية.