تسمم جماعي في الفلوجة.. نقل 22 امرأة وطفلًا للمستشفى وإغلاق المطعم

خبرني - شهدت مدينة الفلوجة العراقية حالة استنفار طبي بعد نقل 22 امرأة وطفلًا للمستشفى إثر إصابتهم بتسمم غذائي، وسط تحقيقات لكشف الملابسات.

وأعلن مستشفى الفلوجة التعليمي في محافظة الأنبار استقبال المصابين خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت عليهم أعراض يُعتقد أنها ناجمة عن تناول أطعمة غير صالحة للاستهلاك.

وبحسب المعلومات الأولية، خضع 15 طفلًا للفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى، بينما جرى تحويل 7 نساء إلى الأقسام المختصة لاستكمال العلاج وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وفي إطار التحقيقات الجارية، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قائممقام قضاء الفلوجة، فيصل خالد العيفان، أصدر قرارًا بإغلاق الكافيتريا المشتبه في ارتباطها بحادثة التسمم التي شهدتها المدينة.

كما أشارت التقارير إلى توقيف صاحب الكافيتريا عقب الواقعة، في وقت سحبت الجهات المختصة عينات من المواد الغذائية الموجودة داخل المنشأة، تمهيدًا لإخضاعها للفحوصات المخبرية اللازمة وتحديد الأسباب والملابسات المرتبطة بالحادث.