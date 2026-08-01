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نائبة رئيس الكنيست تدعو لتحدي ترمب وإعادة الاستيطان في غزة

  • 01 أغسطس 2026
  • 09:18
نائبة رئيس الكنيست تدعو لتحدي ترمب وإعادة الاستيطان في غزة

خبرني - دعت نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي ليمور سون هار ميلخ إلى عدم السماح للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق تعبيرها، بتعريض حياة الإسرائيليين للخطر، مطالبة بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة وإقامة مستوطنات يهودية فيه.

وقالت إن السبيل الوحيد لمنع حركة حماس من استعادة قوتها هو ما وصفته بـ”الحسم الكامل على الأرض”، معتبرة أن الوجود الإسرائيلي الدائم في القطاع سيمنع تحوله مجددًا إلى “قاعدة إرهابية”.

وزعمت هار ميلخ أن تفكيك حماس لن يتحقق عبر اتفاقات أو آليات دولية، داعية إلى الاعتماد على القوة والسيادة الإسرائيلية فقط، وإعادة الاستيطان في غزة لضمان عدم نشوء أي جهة تهدد إسرائيل مستقبلًا.

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