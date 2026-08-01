الدكتور موسى حمدان اللوزي في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
خبرني - تنعى عشيرة اللوزيين بمزيد من الحزن والأسى فقيدها المرحوم الدكتور موسى حمدان اللوزي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
وسيُشيَّع جثمانه الطاهر يوم الأحد الموافق 2/8/2026، بعد صلاة الظهر، من مسجد اللوزيين (الجبيهة) إلى مقبرة اللوزيين.
وتُقبل التعازي يومي الأحد والاثنين:
للرجال: في ديوان عشيرة اللوزيين.
للنساء: في منزل شقيقه المرحوم عبدالرزاق حمدان اللوزي – مقابل قصر الأميرة بسمة.
وذلك من بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة مساءً.
إنا لله وإنا إليه راجعون