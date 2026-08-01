الدكتور موسى حمدان اللوزي في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

خبرني - تنعى عشيرة اللوزيين بمزيد من الحزن والأسى فقيدها المرحوم الدكتور موسى حمدان اللوزي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وسيُشيَّع جثمانه الطاهر يوم الأحد الموافق 2/8/2026، بعد صلاة الظهر، من مسجد اللوزيين (الجبيهة) إلى مقبرة اللوزيين.

وتُقبل التعازي يومي الأحد والاثنين:

للرجال: في ديوان عشيرة اللوزيين.

للنساء: في منزل شقيقه المرحوم عبدالرزاق حمدان اللوزي – مقابل قصر الأميرة بسمة.

وذلك من بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة مساءً.

إنا لله وإنا إليه راجعون