وكيل أعمال صلاح يخرج عن صمته بشأن صفقة بشكتاش

خبرني - رد وكيل أعمال المصري محمد صلاح، على تصريحات مدير كرة القدم في بشكتاش، والتي أعلن فيها أن النادي التركي أوقف مؤقتا مساعيه للتعاقد مع اللاعب بعدما تعثرت المفاوضات بسبب مطالب مالية.

وأصبح صلاح لاعبا حرا بعد اتفاقه مع ليفربول على إنهاء عقده قبل عام من موعد انتهائه، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف نادي بشكتاش خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال أوندر أوزن مدير كرة القدم في نادي بشكتاش، خلال مؤتمر صحفي إن النادي عقد عدة جولات من المفاوضات مع صلاح مهاجم ليفربول السابق، لكن المحادثات أصبحت أكثر تعقيدا عندما انتقلت إلى الجوانب المالية.

وزعم أوندر أوزن أن طلبات وكيل صلاح المالية كان مبالغا فيها، فيما كشفت تقارير أن وكيل النجم المصري، طلب الحصول على 100% من نسبة مبيعات قمصان الفريق.

ونقل الإعلامي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، تصريحات على لسان وكيل أعمال محمد صلاح، وقال: "طلبنا حصة عامة قدرها 25% من مبيعات قمصان نادي بشكتاش".

وأوضح في بث مباشر على منصة يوتيوب"، والكلام ما زال على لسان وكيل صلاح: "يوجد فرق قدره 4 ملايين يورو بين الراتب الذي طلبناه والعرض المقدم".

كما أكد رامي عباس وكيل محمد صلاح، وفقا لكلام ياغيز سابونجو أوغلو، أنهم ليسوا مضطرين لانتظار رد بشكتاش، لأن طلباتهم واضحة وصريحة ولا لبس فيها.

واختتم رامي عباس: وفقا للحفي التركي، قائلا: "طلبنا واضح، وكل شيء معلن".