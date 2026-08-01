اتهام معالجة نفسية بـ اغتصاب مراهق في كاليفورنيا

خبرني - أثار اختفاء مراهق أمريكي يبلغ من العمر 17 عاما في ولاية كاليفورنيا مخاوف واسعة، بعد أيام من اعتقال معالجته النفسية السابقة صوفيا دروتس بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي عليه.

وتواجه دروتس (26 عاما) اتهامات باستدراجه وإقامة علاقة جنسية غير قانونية معه أثناء عملها معالجة نفسية له في دار احتجاز للأحداث بمقاطعة كونترا كوستا.

وقالت والدة المراهق إنها تخشى أن يكون ابنها قد هرب للقاء المعالجة، في مخالفة لأوامر المحكمة، مؤكدة أنه ظل على تواصل مستمر معها منذ الإفراج عنه في أبريل، وكان يجري معها مكالمة فيديو لحظة إلقاء القبض عليها.

وأضافت أن ابنها يصر على أن العلاقة كانت بالتراضي، وأنه أنكر الاتهامات الموجهة إلى المعالجة قبل أن يغادر المنزل. ومنذ ذلك الحين، لم يعد سوى مرة واحدة ليستحم ويزيل سوار المراقبة الإلكتروني، كما تغيب عن جلسة قضائية، ما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

ووفقا للمحققين، بدأت دروتس باستدراج المراهق عام 2024 عندما كان يبلغ 14 أو 15 عاما، مستغلة موقعها كمعالجته النفسية داخل دار احتجاز للأحداث، ثم واصلت التواصل معه بعد الإفراج عنه.

وتواجه دروتس تهما تشمل الفعل الجنسي بجسم غريب، وإرسال مواد ضارة إلى قاصر، وممارسة فعل جنسي مع قاصر، وحيازة مواد إباحية للأطفال، فيما دفعت ببراءتها أمام المحكمة.

وفي الوقت نفسه، تتهم دعوى مدنية مسؤولي مقاطعة كونترا كوستا بالإخفاق في رصد المؤشرات التحذيرية والإشراف على المعالجة، وهو ما سمح، بحسب الدعوى، باستمرار الاعتداءات، بينما لا تزال التحقيقات في القضية جارية.