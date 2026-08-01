روسيا تطور لقاحات mRNA تجريبية ضد أخطر سلالات الإنفلونزا وكوفيد-19

خبرني - أفادت كبيرة الباحثين في مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات لاريسا كاربينكو بأن خبراء المركز طوروا لقاحات تجريبية بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد إنفلونزا الخنازير والطيور.

وأوضحت الباحثة، خلال مؤتمر الهندسة البيولوجية والصيدلة الحيوية المنعقد في مدينة نوفوسيبيرسك خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو 2026، أن هذه اللقاحات أثبتت قدرتها على حماية حيوانات المختبر من العدوى الفيروسية.

وقالت: "أظهرت اللقاحات التجريبية المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) والمطورة لمكافحة كوفيد-19، والإنفلونزا الموسميةAH1N1 (النمط الفرعي B)، وإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض H5Nx، قدرتها على تحفيز استجابة مناعية نوعية وحماية حيوانات المختبر من العدوى الفيروسية".

وأضافت أن هذه اللقاحات تحمل التعليمات الوراثية اللازمة لتحفيز استجابة مناعية ضد مسببات الأمراض، إذ تشفر بروتينا خاصا بالممرض المستهدف. كما تحتوي، إلى جانب الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، على غلاف دهني يحمي الجزيئات من التحلل ويسهل دخولها إلى الخلايا.

وأشارت إلى أنه بمجرد دخول الحمض النووي الريبوزي المرسال إلى الخلية، تبدأ آلياتها الطبيعية في إنتاج البروتين المشفر، الذي يعمل بوصفه مستضدا يتعرف إليه الجهاز المناعي، ما يؤدي إلى تكوين مناعة نوعية. وعند التعرض لاحقا للممرض الحقيقي، يتعرف إليه الجهاز المناعي بسرعة ويقضي عليه، الأمر الذي يساعد على منع تطور المرض.