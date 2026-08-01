طبيب أعصاب يحذر من نوع من الأطعمة قد يسبب الشلل والموت

خبرني - في تحذير صحي لفت الأنظار، كشف طبيب أعصاب أمريكي عن ثلاثة أطعمة يرفض تناولها تماما للحفاظ على صحة دماغه، مشيرا إلى أن أحدها قد يكون مميتا في بعض الحالات.

وشارك طبيب الأعصاب، الدكتور بايبينغ تشين، المعروف بـ"دكتور بينغ" على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخرا عبر حسابه على "إنستغرام" قائمة الأطعمة التي يتجنبها، مؤكدا أن الدماغ - العضو المسؤول عن التحكم في جميع وظائف الجسم وحركاته وأفكاره ومشاعره - يستحق عناية خاصة، وأن التغذية السليمة تلعب دورا محوريا في الحفاظ على صحته.

وخلال الفيديو، ذكر الطبيب نوعا من الأطعمة التي يبتعد عنها تماما، والذي يحمل في طياته خطرا قد يصل إلى الشلل وفقدان البصر، بل الموت في حالات نادرة.

الأطعمة المعلبة في علب متضررة: خطر مميت قد يختبئ في مطبخك

حذر الدكتور تشين من الأطعمة المعلبة في معلبات تالفة، أي التي تعرضت لأضرار مادية، مثل الانتفاخ أو التشقق أو الانبعاج بعمق.

ويقول الدكتور تشين: "إذا كانت العلبة منتفخة أو متشققة أو بها انبعاجات عميقة، فهذه علامة تحذيرية على التلوث ببكتيريا تسمى كولسترديوم بوتلينيوم أو مطثية وشيقية (botulinum) التي تسبب التسمم الوشيقي".

ويوضح أن هذه البكتيريا تنتج سم البوتولينوم، وهو أحد أقوى السموم المعروفة للبشرية، حيث يمكن لكمية ضئيلة منه أن تعطل الإشارات العصبية بين الدماغ والعضلات، ما يؤدي إلى شلل رخو، وتشوش في الرؤية، وفشل تنفسي، وقد يؤدي إلى الموت إذا لم يعالج بمضاد السم المناسب.

ويكمن الخطر الأكبر في أن هذا السم عديم الطعم والرائحة، ما يعني أنه من المستحيل معرفة وجود التلوث بمجرد النظر إلى الطعام أو شمه. وحتى لو تم تسخين الطعام جيدا، فقد لا تكون الحرارة كافية لتحييد السم، ما يجعل التخلص من العلبة بالكامل هو الخيار الوحيد الآمن.