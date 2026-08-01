ابتسامة جنين داخل الرحم بعد سماع صوت والده تثير تفاعلًا واسعًا

خبرني - شهد زوجان كنديان لحظة مؤثرة خلال فحص بالموجات فوق الصوتية (السونار)، بعدما بدا أن طفلتهما التي لم تولد بعد ابتسمت فور سماع صوت والدها، في مشهد وثقته العائلة.

وخلال الفحص الروتيني، اقترب الأب من بطن زوجته ليا أوليفيرا، وبدأ يتحدث إلى طفلته قائلًا: «صباح الخير.. هل أنتِ جائعة؟»، قبل أن يبتعد للحظات، لتظهر على شاشة السونار ابتسامة بدت وكأنها استجابة مباشرة لصوته.

وأثار المشهد حالة من الدهشة داخل غرفة الفحص، حيث تعالت صيحات الفرح من الحاضرين، الذين طلبوا من الأب مواصلة الحديث مع طفلته.

الأم: بكيت من شدة السعادة

وقالت ليا أوليفيرا، في تصريحات نقلها موقع People، إنها لم تتمالك نفسها عندما شاهدت ما حدث، مضيفة: «غمرتني مشاعر لا توصف، وانهمرت دموعي من شدة السعادة».

وأوضحت أن رؤية طفلتها تتفاعل مع صوت والدها جعلت التجربة أكثر تأثيرًا، ووصفت تلك اللحظة بأنها «ذكرى ستبقى محفورة في حياتنا إلى الأبد».

فيديو ينتشر على مواقع التواصل

وقامت شقيقة ليا بتصوير شاشة جهاز السونار في اللحظة التي ظهرت فيها ابتسامة الجنين، قبل نشر المقطع، الذي حصد تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الأم أنها سعيدة لأن هذه اللحظة العائلية البسيطة استطاعت أن تنشر «قدرًا من السعادة والدفء» بين ملايين الأشخاص حول العالم.

ورغم أن الأجنة قد تُظهر تعبيرات وجه مختلفة داخل الرحم مع تطور نمو الجهاز العصبي والعضلات، فإن تفسير هذه الحركات باعتبارها استجابة مباشرة لصوت أو لمثير معين لا يمكن الجزم به طبيًا من خلال هذا المقطع وحده، إلا أن المشهد حظي بإعجاب واسع بوصفه لحظة إنسانية مؤثرة.