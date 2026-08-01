موتورولا تتحدى آبل وسامسونغ بحاسبها الجديد

خبرني - كشفت موترولا عن حاسب Moto Pad 70 Groove الذي صممته لينافس أحدث حواسب غالاكسي وآيباد من سامسونغ وآبل.

حصل الحاسب على مكبرات صوت من JBL باستطاعة 48 واط، ما يجعله يوفر تجربة صوتية مميزة أثناء الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام، وأتى بهيكل أنيق مصنوع من أجود المواد، أبعاده (278.8/181.1/22.7) ملم، وزنه 775 غ، كما زود بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 800 nits، ودعمت بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Dimensity 7400، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

دعمته موتورولا أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.