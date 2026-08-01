الاحتلال ينتهك الاتفاق كل يوم ... استهداف منازل بغزة والوسطى وشهيد بدير البلح واصابات بالنصيرات

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 296 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة العشرات بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد الشاب محمود محمد فطاير متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

واغتالت اسرائيل المدرس محمد عبد الناصر الخطيب 36 عاما بقصف سيارته ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

والخطيب واحد من الموظفين الذين فصلتهم الأنروا بناء على اتهامات بمشاركتهم في السابع من اكتوبر.

وأصيب مواطن بجراح بالغة الخطورة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة كهربائية قرب مسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة

وأصيب عشرة مواطنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية في محيط مطعم الملكي شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ودمرت العمارة السكنية بشكل كامل وتضررت عدة منازل مجاورة.

كما قصف الاحتلال استهدف منزلا في شارع البركة وبركسا قرب مشفى شهداء الاقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ودمر جيش الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط القطاع.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء:1214 شهيدا إضافة إلى 3977 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 804 شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73341 شهيدا و174086 مصابا