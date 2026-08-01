حمزة عبد الكريم يفتتح سجل أهدافه مع برشلونة بثنائية أمام برمنغهام

خبرني - نجح مهاجم منتخب مصر حمزة عبد الكريم (18 عاماً) في ترك بصمته في لقاء فريقه برشلونة الإسباني، الذي واجه ودياً نادي برمنغهام الإنكليزي، مساء الجمعة، ضمن تحضيرات الفريقين لعودة النشاط الرسمي قريباً. وسجل لاعب الأهلي المصري سابقاً ثنائية في هذه المباراة التي حسمها في النهاية التعادل بنتيجة (2ـ2)، قبل أن يتفوق الفريق الإنكليزي لاحقاً بركلات الترجيح.

وسجل عبد الكريم هدف فريق الأول من ركلة جزاء معادلاً النتيجة، قبل أن يُضيف هدفاً ثانياً بعد متابعة كرة لم يُحسن الحارس التعامل معها، ليُغادر الميدان بعد ذلك. وقد استغل الفرصة بأفضل طريقة ممكنة موجهة رسالة قوية إلى مدربه الألماني هانسي فليك، بعدما سجل أول أهدافه مع الفريق الأول، بما أنه في الموسم الماضي كان يُشارك مع الفريق الاحتياطي.

ومن شأن هذه الثنائية أن تغيّر مستقبل اللاعب المصري مع النادي الكتالوني، ويضمن بالتالي الاستمرار مع النادي، بعدما انتشرت أخبار تؤكد أن إدارة برشلونة تفكر في إعارته حتى تضمن مشاركته في أكبر عددٍ من المباريات، ولكن الوضع الآن اختلف، فقد استغل حمزة عبد الكريم غياب عددٍ من نجوم فريقه ليترك بصمته ويرفع أسهمه.

وتحدثت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية المقربة من نادي برشلونة عن اللاعب المصري في تقرير خاص بعد الثنائية التي سجلها، وأشادت بقدرات نجم برشلونة الصاعد والجديد، وهي القدرات التي ستمنحه دفعاً معنوياً قوياً في بقية المباريات التحضيرية حتى يُثبت جدارته بالانضمام إلى عملاق كرة القدم العالمية رغم صغر سنه.