طليقة «دكتور فود» تطلق أغنية «ما بنكسر»

خبرني - أثارت صانعة المحتوى اللبنانية شروق تفاعلًا واسعًا بعد طرح أغنيتها الجديدة "ما بنكسر"، في أول ظهور فني لها عقب انفصالها عن "دكتور فود".

وأطلقت شروق الأغنية المصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معلنة توافرها على مختلف المنصات الموسيقية، ودعت متابعيها إلى الاستماع إليها ومشاركة آرائهم، مؤكدة أن دعم الجمهور وتعليقاته يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لها.

وحمل عنوان الأغنية دلالات أثارت فضول المتابعين، إذ اعتبر كثيرون أن "ما بنكسر" تعكس رسالة صمود وتحدٍ في ظل التحولات التي شهدتها حياتها خلال الأشهر الماضية، بينما رأى آخرون أنها محاولة للتعبير عن مشاعرها بطريقة فنية.

وتفاوتت ردود الفعل بين الدعم والانتقاد، حيث عبّر عدد من المتابعين عن تعاطفهم مع شروق، مؤكدين حقها في تحويل تجربتها الشخصية إلى عمل فني، في حين دعا آخرون إلى احترام خصوصيتها وعدم إصدار الأحكام بناءً على ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء طرح الأغنية بعد فترة قصيرة من إعلان انفصال شروق عن صانع المحتوى اللبناني جورج حنا ديب، المعروف باسم "دكتور فود"، بعدما جمعتهما علاقة زواج بدأت عام 2022 وحظيت بمتابعة واسعة من الجمهور.

وخلال الفترة الأخيرة، أثارت شروق الجدل مجددًا بعدما كشفت عن استعدادها لتنظيم ما وصفته بـ"حفلة طلاق"، وطرحت مسابقة لاختيار عدد من الحضور، وهي الخطوة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية.

وتزامن ذلك مع استمرار تطورات القضية المرتبطة بزوجها السابق، بعدما تداولت وسائل إعلام لبنانية معلومات عن صدور حكم غيابي بحقه في قضية تتعلق بتصنيع وتهريب مواد مخدرة، بينما لا تزال القضية محل متابعة واسعة من الجمهور ووسائل الإعلام.