فقدان السيطرة على ناقلة أصيبت بقذيفة قرب مضيق هرمز

خبرني - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة لإصابة بقذيفة مجهولة على بعد 11 ميلا شمال شرق منطقة ليما في سلطنة عمان، وفقدان السيطرة عليها بعد تضرر غرفة المحركات.

وقالت الهيئة UKMTO في بيان على حسابها في منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "الناقلة فقدت القدرة على المناورة بعد تعرض غرفة المحركات لأضرار"، مؤكدة أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو حدوث تلوث بيئي جراء الحادث".

وتقع منطقة ليما في شبه جزيرة مسندم بسلطنة عمان عند مدخل مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط الخليج بخليج عمان.

ويوم أمس، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره البريطاني إد ميليباند عزم إيران تنظيم آليات العمل مع عُمان لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وحذر من أن عرقلة الأطراف الثالثة ستعقّد الوضع.

من جهته، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، أن مواصلة الولايات المتحدة "تأجيج نيران الحرب" سيزيد من إحكام إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضائق استراتيجية أخرى

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 8 يوليو، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو لم يعد ساري المفعول.

ومنذ تاريخ 8 تموز، شنّ الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران، حيث زعمت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن هذه الهجمات جاءت ردا على استهداف طهران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

ورد الجيش الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.