تعليق مفاجئ من ترمب بشأن بيع حصص المونديال

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أنه لم يتحدث مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بشأن المقترح الذي يدرس طرح حصص من حقوق الاتحاد الدولي أمام مستثمرين خارجيين.

وجاء تصريح ترمب خلال حديثه إلى الصحفيين في منتجع كامب ديفيد، حيث نفى وجود أي نقاش بينه وبين إنفانتينو حول هذه الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية خلال الأيام الماضية.