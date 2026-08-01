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نقابة الفنانين توضح حقيقة منع إدخال الآلات الموسيقية إلى سورية

  • 01 أغسطس 2026
  • 02:23
نقابة الفنانين توضح حقيقة منع إدخال الآلات الموسيقية إلى سورية

خبرني  -  أصدرت نقابة الفنانين السوريين توضيحا رسميا بشأن الجدل الذي أثير حول تعميم يقضي بعدم إدخال الآلات الموسيقية المرافقة للفرق الفنية العربية والأجنبية المستقدمة لإحياء حفلات في سورية.

وأكدت النقابة أن التعميم رقم /31/ الصادر بتاريخ 30 تموز 2026 ليس قراراً جديداً، وإنما يستند إلى تعليمات وقرارات جمركية نافذة منذ سنوات تمنع إدخال الآلات الموسيقية، موضحة أن تعديل هذا الإجراء أو إلغاءه يتطلب تغيير النص القانوني الناظم له، وهو من اختصاص الجهات المعنية ويستلزم عرضه على مجلس الشعب.

وأشارت النقابة إلى أن الفنانين الأعضاء لا يواجهون أي إشكالات في هذا الملف، كما تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للموسيقيين السوريين من غير المنتسبين إليها عبر مخاطبة الجهات المختصة بكتب رسمية لتسهيل إدخال آلاتهم الموسيقية أو إخراجها، مؤكدة وجود تعاون كبير في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالفرق الفنية العربية والأجنبية، أوضحت النقابة أنها تعمل مع الجهات المعنية لإيجاد آلية تسمح بإدخال الآلات الموسيقية بصورة مؤقتة، بما يضمن استمرار استضافة الحفلات والفعاليات الفنية دون الإخلال بالأنظمة النافذة.

ويأتي توضيح النقابة في ظل الجدل الذي أثير بشأن إدخال الآلات الموسيقية، في وقت ما تزال فيه القيود الجمركية المفروضة على إدخالها مطبقة بموجب تعليمات نافذة منذ سنوات.

نقابة الفنانين توضح حقيقة منع إدخال الآلات الموسيقية إلى سورية

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