المصري حمزة عبد الكريم يبدع بثنائية في خسارة برشلونة أمام برمنجهام - فيديو

خبرني - خطف المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الأضواء في أول مباراة رسمية لبرشلونة ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما سجل هدفي الفريق الكتالوني في التعادل 2-2 أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي على ملعب سانت أندروز، قبل أن يخسر البلوجرانا بركلات الترجيح، في أداء لافت من اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا فقط.

ونجح حمزة، في فرض نفسه على المدير الفني هانسي فليك خلال فترة الإعداد، ليشارك أساسيًا في المباراتين الوديتين الأوليين هذا الصيف، مظهرًا قدرات هجومية استثنائية تؤهله للمنافسة على مركز في التشكيلة الأساسية.

رباطة جأش وهدف من ركلة الجزاء

وافتتح حمزة التسجيل لبرشلونة في الشوط الأول من ركلة جزاء واضحة حصل عليها بنفسه بعد هجمة من بيرنال على الجناح الأيسر، حيث أظهر ذكاءً حركيًا داخل منطقة الجزاء وتوقعًا مثاليًا لتحركات المدافعين.

ورغم صغر سنه، أظهر المهاجم المصري، الذي شارك في كأس العالم وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط، رباطة جأش ملفتة عندما أصر على تسديد الركلة بنفسه رغم وجود لاعبين أكثر خبرة منه في الملعب، وخدع الحارس الإنجليزي جيمس بيدل بتسديدة قوية بقدمه اليسرى ليسجل هدفه الأول مع الفريق الأول.

حس تهديفي وهدف ثانٍ من كرة مرتدة

ولم يكتفِ حمزة بالهدف الأول، بل واصل تألقه في الشوط الثاني بتسجيل هدف ثانٍ رائع أظهر فيه حسه التهديفي العالي وقدرته على استغلال الفرص.

وجاء الهدف الثاني بعد انطلاقة قطرية متقنة من روني باردجي وتسديدة قوية لم يتمكن حارس برمنجهام من الإمساك بها، فانقض حمزة على الكرة المرتدة ببراعة ويقظة هجومية عالية ليضعها في الشباك، مسجلاً ثنائية في أول ظهور رسمي له مع الفريق الأول.

أداء شامل يلفت أنظار فليك

ولم يقتصر تألق حمزة على الجانب الهجومي فقط، بل أظهر أيضًا روحًا قتالية وعزيمة واضحة في الأداء الدفاعي، حيث ارتكب ثلاثة أخطاء من أصل ستة أخطاء لبرشلونة في الشوط الأول، وتلقى بطاقة صفراء، في إشارة إلى الجهد الكبير والضغط المستمر الذي يطلبه فليك من مهاجميه.

وتميز اللاعب المصري بسرعته ونشاطه الدائم طوال فترة مشاركته، حيث لم يتوقف عن طلب الكرة والتحرك بذكاء داخل منطقة الجزاء، كما أجاد اللعب بظهره للمرمى وحماية الكرة ومهاجمة المدافعين عند مواجهة المرمى.

رسالة قوية في ظل البحث عن مهاجم

ويأتي تألق حمزة في توقيت حساس، حيث يسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ما يجعل المنافسة على المركز شرسة للغاية.

لكن المهاجم المصري الشاب يرسل رسالة قوية إلى الإدارة الفنية بأنه قادر على تحمل المسؤولية وتقديم الإضافة الهجومية التي يحتاجها الفريق، مستغلاً كل دقيقة في فترة الإعداد لإثبات جدارته وحجز مكان في التشكيلة الأساسية.

تشكيلة شابة وخسارة بركلات الترجيح

وشهدت المباراة مشاركة تشكيلة شابة من برشلونة تضم 6 لاعبين من الفريق الأول و5 من أكاديمية الشباب، في ظل غياب معظم لاعبي المنتخب الألماني في إجازة، كما غاب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بعدما توجه إلى أمستردام تمهيدًا لإعارته إلى أياكس.

تقدم برمنجهام بهدف من برأسية لبريسكه، قبل أن يعادل حمزة من ركلة الجزاء، ثم سجل الهدف الثاني في الشوط الثاني، قبل أن يدرك الفريق الإنجليزي التعادل من ركلة ثابتة عبر جون سوليس، لتُحسم المباراة بركلات الترجيح التي فاز بها برمنغهام.

ورغم الخسارة، يخرج حمزة عبد الكريم من المباراة كأكبر الرابحين، بعدما أثبت أنه موهبة واعدة قادرة على حمل المسؤولية الهجومية لأحد أكبر أندية العالم، في بداية واعدة قد تكون مفتاح مستقبل مشرق مع البلوغرانا.