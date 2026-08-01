بينهم اردنيون .. جورجيا تعلن ترحيل 96 أجنبياً

خبرني - أعلنت السلطات الجورجية عن ترحيل 96 مواطناً أجنبياً من عدة جنسيات ، بينها الجنسية الأردنية.

وقالت وسائل اعلام جورجية ، ان موظفي إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية ،قاموا وبالتنسيق الوثيق مع الوحدات ذات الصلة في الوزارة، بترحيل 96 مواطناً أجنبياً من جورجيا نتيجة للإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة.

وبحسب وزارة الداخلية، ونتيجة لإجراءات معقدة نفذتها إدارة الهجرة، تم طرد ما مجموعه 96 مواطناً من المملكة العربية السعودية، وأذربيجان، وتركمانستان، وتركيا، والصين، وروسيا، والهند، ومصر، والسودان، والعراق، والكويت، ونيجيريا، وبيلاروسيا، وكوبا، وساحل العاج، ومدغشقر، وألبانيا، وأوزبكستان، ولبنان، والمغرب، والأردن، وتايلاند، ودول أخرى من البلاد.

وبحسب قوله الوزارة ، فانه وفقاً للتشريعات الحالية، مُنع الأشخاص المطرودون من دخول البلاد مجددا.