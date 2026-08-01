*
السبت: 01 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بينهم اردنيون .. جورجيا تعلن ترحيل 96 أجنبياً

  • 01 أغسطس 2026
  • 01:14
بينهم اردنيون جورجيا تعلن ترحيل 96 أجنبياً

خبرني  - أعلنت السلطات الجورجية عن ترحيل 96 مواطناً أجنبياً من عدة جنسيات ، بينها الجنسية الأردنية.

وقالت وسائل اعلام جورجية ، ان موظفي إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية ،قاموا وبالتنسيق الوثيق مع الوحدات ذات الصلة في الوزارة، بترحيل 96 مواطناً أجنبياً من جورجيا نتيجة للإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة.

وبحسب وزارة الداخلية، ونتيجة لإجراءات معقدة نفذتها إدارة الهجرة، تم طرد ما مجموعه 96 مواطناً من المملكة العربية السعودية، وأذربيجان، وتركمانستان، وتركيا، والصين، وروسيا، والهند، ومصر، والسودان، والعراق، والكويت، ونيجيريا، وبيلاروسيا، وكوبا، وساحل العاج، ومدغشقر، وألبانيا، وأوزبكستان، ولبنان، والمغرب، والأردن، وتايلاند، ودول أخرى من البلاد.

وبحسب قوله الوزارة ، فانه وفقاً للتشريعات الحالية، مُنع الأشخاص المطرودون من دخول البلاد مجددا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

دير علا تسجل أعلى حرارة في الأردن بـ43.7 درجة مئوية الجمعة
دير علا تسجل أعلى حرارة في الأردن بـ43.7 درجة مئوية الجمعة
  • 2026-07-31 23:18
الأردن يوقع اتفاقية لاستضافة معرض
الأردن يوقع اتفاقية لاستضافة معرض "الأردن: فجر المسيحية" في واشنطن
  • 2026-07-31 23:16
وزارة الصحة تحذر من ضربات الشمس وتحدد الفئات الأكثر عرضة للخطر
وزارة الصحة تحذر من ضربات الشمس وتحدد الفئات الأكثر عرضة للخطر
  • 2026-07-31 22:36
الأردن يؤكد مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء لتنفيذ خطة السلام في غزة
الأردن يؤكد مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء لتنفيذ خطة السلام في غزة
  • 2026-07-31 21:45
الأردن يرحب بإعلان ترمب بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام في غزة
الأردن يرحب بإعلان ترمب بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام في غزة
  • 2026-07-31 20:54
الأرصاد الأردنية : الارتفاع الحالي في الحرارة لا يُصنَّف موجة حر
الأرصاد الأردنية : الارتفاع الحالي في الحرارة لا يُصنَّف موجة حر
  • 2026-07-31 19:03