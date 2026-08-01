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اسبانيا : غالبية المهاجرين الذين تسللوا إلى سبتة عادوا إلى المغرب

  • 01 أغسطس 2026
  • 01:01
اسبانيا غالبية المهاجرين الذين تسللوا إلى سبتة عادوا إلى المغرب

خبرني : أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن جميع المهاجرين تقريبا الذين تسللوا إلى سبتة عادوا إلى المغرب، مشددا على أن سلامة منطقة شنغن "مضمونة تماما".

وكتب ألباريس في منشور على منصة "إكس": "عاد جميع من تسللوا إلى سبتة تقريبا إلى المغرب. لا يمكن الانتقال من سبتة ومليلية إلى شبه الجزيرة دون تحديد الهوية عند نقاط التفتيش الشرطية. سلامة منطقة شنغن مضمونة تماما. كفى تضليل.. وإرباك".

وجاءت تصريحات ألباريس بعد أن عبر ما يُقدّر بـ 40 ألف مهاجر غير شرعي الحدود من المغرب إلى سبتة خلال 24 ساعة، في أكبر تدفق منذ أزمة 2021. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن 25 ألف شخص عادوا طوعا إلى المغرب، بينما تجري عمليات إعادة منسقة مع السلطات المغربية لنقل الباقين.

وكانت إسبانيا قد أرسلت تعزيزات عسكرية وأمنية إضافية إلى سبتة ومليلية لتعزيز السيطرة على الحدود.

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال زيارته إلى سبتة، أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الهجرة لمعالجة الثغرات التي كشفها قرار المحكمة العليا الأخير، الذي قضى بعدم جواز إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر بشكل فوري.

وتُعد سبتة، إلى جانب مليلية، الجيبين الإسبانيين الوحيدين على الساحل الشمالي لإفريقيا، ويشكلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، مما يجعلهما نقطة عبور رئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقد أثارت الأزمة انتقادات من دول أوروبية، حيث علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، بينما دعت فنلندا لدعم هذا المقترح، وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تراقب الوضع عن كثب وتعمل مع إسبانيا والمغرب لإيجاد حلول مستدامة.

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