بريطانيا.. السجن 20 عاما لمدير دار جنازات في قضية احتيال صادمة

خبرني - قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن مدير دار جنازات لمدة 20 عاماً بعد إدانته بارتكاب جرائم احتيال وخيانة أمانة بحق عائلات أوكلت إليه دفن أو حرق جثامين ذويها.

وكشفت التحقيقات أن روبرت بوش، مدير دار ليجاسي إندبندنت فيونيرال دايركتورز بمدينة هال شمال إنجلترا، سلّم بعض العائلات رفات أشخاص آخرين، فيما تُركت عشرات الجثامين مهملة داخل الدار في ظروف صادمة.

وفي إحدى الوقائع، تسلم والدا رضيع ولد ميتا رمادا أكد خبراء أنه يعود إلى شاب بالغ، بينما عثرت الشرطة على جثمان الرضيع داخل كيس ورقي في مقر الدار.

وأوضح الادعاء أن القضية انكشفت عام 2024 أثناء وجود بوش في إجازة، بعدما أبلغ موظف مؤقت عن وجود جثامين متروكة منذ سنوات. وعثرت الشرطة لاحقاً على 35 جثماناً، كان العديد منها مكشوفاً وفي مراحل متفاوتة من التحلل.

وخلال النطق بالحكم، وصف القاضي نيكولاس هيلارد المتهم بأنه عديم الرحمة، مؤكدا أن العائلات لم تعد قادرة على الوثوق بأن الرفات التي تسلمتها تعود إلى ذويها.

وكان بوش قد اعترف في أبريل الماضي بالذنب في 30 تهمة، بينها حرمان المتوفين من دفن كريم وقانوني وسرقة أموال مخصصة لجمعيات خيرية، بعدما أقر سابقاً أيضاً بعشرات التهم المتعلقة بالاحتيال والنصب على مدى نحو 12 عاماً.